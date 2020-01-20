Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite en iyi film ödülü alarak geceye damga vurdu. Gece aynı zamanda 2005 yılında ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisinin birbirini tebrik ettiği dakikalarla gündem oldu.
20 Ocak 2020 08:25
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ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite en iyi film ödülü alarak geceye damga vurdu. Gece aynı zamanda 2005 yılında ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisinin birbirini tebrik ettiği dakikalarla gündem oldu. İşte gecede ödül alanlar:
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En iyi oyuncu kadrosu: Parasite
321
En iyi kadın oyuncu: Renée Zellweger, Judy
421
En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker
521
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern, Marriage Story
621
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
721
En iyi dizi kadrosu (Drama): The Crown
821
En iyi kadın oyuncu (Drama): Jennifer Aniston, The Morning Show
921
En iyi erkek oyuncu (Drama): Peter Dinklage, Game of Thrones
1021
En iyi dizi kadrosu (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel
1121
En iyi kadın oyuncu (Komedi): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
1221
En iyi erkek oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
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En iyi kadın oyuncu (Mini dizi): Michelle Williams, Fosse/Verdon
1421
En iyi aksiyon performansı: Avengers: Endgame
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İşte SAG Ödül Gecesi'nden kareler:
1621
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
1721
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
1821
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
1921
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
2021
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu
2121
Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu