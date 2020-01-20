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Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite en iyi film ödülü alarak geceye damga vurdu. Gece aynı zamanda 2005 yılında ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisinin birbirini tebrik ettiği dakikalarla gündem oldu.

20 Ocak 2020 08:25

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ABD'de 25 Şubat'taki Oscar Ödül Töreni öncesindeki son büyük sinema ödülleri olan 26. SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite en iyi film ödülü alarak geceye damga vurdu. Gece aynı zamanda 2005 yılında ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisinin birbirini tebrik ettiği dakikalarla gündem oldu. İşte gecede ödül alanlar:

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En iyi oyuncu kadrosu: Parasite

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En iyi kadın oyuncu: Renée Zellweger, Judy

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En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker

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En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern, Marriage Story

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En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

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En iyi dizi kadrosu (Drama): The Crown

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En iyi kadın oyuncu (Drama): Jennifer Aniston, The Morning Show

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En iyi erkek oyuncu (Drama): Peter Dinklage, Game of Thrones

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En iyi dizi kadrosu (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel

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En iyi kadın oyuncu (Komedi): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

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En iyi erkek oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

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En iyi kadın oyuncu (Mini dizi): Michelle Williams, Fosse/Verdon

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En iyi aksiyon performansı: Avengers: Endgame

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İşte SAG Ödül Gecesi'nden kareler:

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Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

1721

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

1821

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

1921

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

2021

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

2121

Oscar'a bir ay kala SAG ödülleri sahiplerini buldu; geceye Brad Pitt-Jennifer Aniston kareleri damga vurdu

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