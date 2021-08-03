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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

Türkiye'nin güneyinde ve batısında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ederken, yapılan son açıklamaya göre Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da bir yangın sürüyor. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlarda birçok yerleşim yeri zarar görürken alevlerin tehdit ettiği bazı yerler hakkında da tahliye kararı verildi. Antalya, Marmaris ve Milas’daki yangına müdahale sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

03 Ağustos 2021 11:23

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

2177

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

2277

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

2377

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

3477

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

4177

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

4277

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

4377

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

4477

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

4577

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5177

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5277

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5377

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5477

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5577

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

5677

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

6377

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

6477

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

6577

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

6677

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

6877

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

7277

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

7377

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

7477

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

7577

Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı

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Bodrum ve Milas’ta yanan alanlar havadan görüntülendi.

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