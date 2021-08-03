Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'nin güneyinde ve batısında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ederken, yapılan son açıklamaya göre Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da bir yangın sürüyor. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlarda birçok yerleşim yeri zarar görürken alevlerin tehdit ettiği bazı yerler hakkında da tahliye kararı verildi. Antalya, Marmaris ve Milas’daki yangına müdahale sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
03 Ağustos 2021 11:23
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde; yanan bölgelerden geriye bu fotoğraflar kaldı
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Bodrum ve Milas’ta yanan alanlar havadan görüntülendi.