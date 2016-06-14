T24 LogoT24 Logo

Orlanda saldırganının evi; Mickey Mouse posteri, Star Wars temalı halı, Ninja kaplumbağalı çanta …

14 Haziran 2016 16:15

114

ABD, Orlando'da 49 kişinin ölümü ve 53 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan katliamını düzenleyen Ömer Metin'e dair bilgiler de gün geçtikçe açığa çıkıyor. Son olarak Daily Mail, Metin'in evinin fotoğraflarına ulaştı. Evde en dikkat çeken ayrıntı ise her yerde oyuncak olması.

214

29 yaşındaki Metin, ilk eşinden 2011 yılında boşandı. O zamandan bu yana üç yaşındaki çocuğunun annesi ve karısı olduğu düşünülen Nur Zahi Salman ile birlikte aynı evde yaşıyordu.

314

Bir sürü oyuncağın içinde, örümcek adamlı bisiklet, oyuncak arabalar, yatak odasında duvara asılmış. Mickey Mouse posteri görülüyor.

414

Evin pek çok duvarı 3 yaşındaki oğlunun fotoğraflarıyla süslenmiş.

514

Evde Star Wars temalı halı, çocuğunun Ninja kaplumbağalı çantası, kapıda ve kitaplıkta yılbaşı süslemeleri gibi detaylar bulunuyor.

614

Metin, o gece açtığı ateşle aynı zamanda ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını da gerçekleştirmiş oldu.

714

Apartman dairesinde, çalışma eşyalarının yani sıra Kuran'ı Kerim'in de aralarında yer aldığı dini kitaplar bulundu.

814

Banyo tamamen Star Wars halı ve perdeleriyle süslenmiş.

914

1014

1114

1214

1314

1414

ETİKETLER

OrlandoLGBTOrlando saldırganının eviStar Wars
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24