Orlanda saldırganının evi; Mickey Mouse posteri, Star Wars temalı halı, Ninja kaplumbağalı çanta …

ABD, Orlando'da 49 kişinin ölümü ve 53 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan katliamını düzenleyen Ömer Metin'e dair bilgiler de gün geçtikçe açığa çıkıyor. Son olarak Daily Mail, Metin'in evinin fotoğraflarına ulaştı. Evde en dikkat çeken ayrıntı ise her yerde oyuncak olması.
214
29 yaşındaki Metin, ilk eşinden 2011 yılında boşandı. O zamandan bu yana üç yaşındaki çocuğunun annesi ve karısı olduğu düşünülen Nur Zahi Salman ile birlikte aynı evde yaşıyordu.
314
Bir sürü oyuncağın içinde, örümcek adamlı bisiklet, oyuncak arabalar, yatak odasında duvara asılmış. Mickey Mouse posteri görülüyor.
414
Evin pek çok duvarı 3 yaşındaki oğlunun fotoğraflarıyla süslenmiş.
514
Evde Star Wars temalı halı, çocuğunun Ninja kaplumbağalı çantası, kapıda ve kitaplıkta yılbaşı süslemeleri gibi detaylar bulunuyor.
614
Metin, o gece açtığı ateşle aynı zamanda ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını da gerçekleştirmiş oldu.
714
Apartman dairesinde, çalışma eşyalarının yani sıra Kuran'ı Kerim'in de aralarında yer aldığı dini kitaplar bulundu.
814
Banyo tamamen Star Wars halı ve perdeleriyle süslenmiş.