ORC anketi: Z kuşağının ilk tercihi açık ara CHP

ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.
27
Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
37
Yüzde 33.8 CHP ● Yüzde 11.4 AKP ● Yüzde 6.6 İYİ Parti ●Yüzde 7,2 MHP ●Yüzde 5.3 HDP ●Yüzde 2.1 DEVA ●Yüzde 0.9 Gelecek ●Yüzde 0.8 Saadet ●Yüzde 0.7 Diğer partiler ●Yüzde 13.4 Kararsız ●Yüzde 17.8 ise oy kullanmayacak
47
Anketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcıların ●Haziran 2021'de yüzde 49.2 ●Eylül 2021'de yüzde 59.9 ●Ekim 2021'de ise yüzde 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.
57
"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların; ●Yüzde 50.7'si Daha kötü olur ●Yüzde 35.1'i değişmez ●Yüzde 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.
67
"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna ise; yüzde 21.3 "Evet güveniyorum", yüzde 78.7 "Hayır güvenmiyorum" dedi.
77
Araştırmada genel seçmene sorulan “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise ‘cumhur ittifakı‘nı oluşturan AKP ve MHP’nin oyları yüzde 41.3, ‘millet ittifakı‘nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 39 çıktı.