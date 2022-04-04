ORC anketi: AKP yüzde 30’un altına düştü, muhalefetin ve ittifakların oy oranı ne oldu?
04 Nisan 2022 14:04
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ORC Araştırma Şirketi'nin son anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü. ORC’nin Nisan 2022 anketinde, “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıtlar şöyle
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Gelecek Partisi: Yüzde 3,2,
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DEVA Partisi: Yüzde 2,7
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Saadet Partisi: Yüzde 1,5
1114
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2
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Memleket Partisi: Yüzde 1
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Cumhur İttifakı’nın oy oranı: Yüzde 36,6
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Millet İttifakı: Yüzde 40,2
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