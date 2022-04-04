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ORC anketi: AKP yüzde 30’un altına düştü, muhalefetin ve ittifakların oy oranı ne oldu?

04 Nisan 2022 14:04

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ORC Araştırma Şirketi'nin son anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü.  ORC’nin Nisan 2022 anketinde, “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıtlar şöyle

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AKP: Yüzde 28,4

314

CHP: Yüzde 23,2

414

İyi Parti: Yüzde 17

514

HDP: Yüzde 9,1

614

MHP: Yüzde 8,2

714

Gelecek Partisi: Yüzde 3,2,

814

DEVA Partisi: Yüzde 2,7

914

Saadet Partisi: Yüzde 1,5

1014

TDP: Yüzde 1,4

1114

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

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Memleket Partisi: Yüzde 1

1314

Cumhur İttifakı’nın oy oranı: Yüzde 36,6

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Millet İttifakı: Yüzde 40,2

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