OPPO, yeni amiral gemisi modeli OPPO X3'ü sundu

OPPO’nun yeni amiral gemisi modeli OPPO X3 özellikleri ile karşımıza çıkmaya başladı.
26 Kasım 2020 17:40
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Çinli teknoloji üreticisi OPPO, 2021 yılında karşımıza yeni amiral gemisi modeli ile çıkacak. OPPO X3 adını taşıyacak olan telefon bugün ortaya çıktı. OPPO X3 özellikleri ile rakiplerine adeta göz dağı verecek gibi görünüyor. Çünkü telefonda Qualcomm’un Snapdragon 875 yonga seti ve 3K çözünürlüğünde ekranın yer alacağı söyleniyor.
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OPPO, mühendislik makinesinde yeni bir çift kamera çözümünü de test ediyor. Bu kameralardan ilkinin Sony’nin özelleştirilmiş IMX7xx sensörü olacağı söyleniyor. Yeni teknoloji, daha yüksek pikseller ve ultra geniş açılı bir görüntüleme deneyimi sunuyor.
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OPPO’nun ekran konusunda da çığı açması bekleniyor. Telefonda 10 Bit renk desteği yer alacak. Bu sayede kodlama, depolama, kod çözme ve görüntüleme gibi tüm görüntü işleme süreci 10 Bit olarak yapılacak ve kullanıcıya üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunulacak.
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Android sistemi şu anda ekran renkli ekranı iyi kontrol edemediği için, OPPO kendi başına bir dizi renk yönetimi teknolojisi geliştiriyor. Farklı renk gamutlarının renk sıcaklığı tutarlılığını birleştirerek ve renk gamı koordinat verilerini işleyerek koleksiyon sonu ve renk gamı koordinat verileri sorununu çözecek. Böylelikle ekran tarafındaki renk gamı probleminden kaynaklanan ekran renk sapmasını düzletilecek.
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2011 yılında tanıtılması beklenen amiral gemisi modelinin fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Snapdragon 875’in 100 dolar daha pahalıya mal olduğunu düşünürsek, bu modelin 999 dolar bandını zorlama ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.