Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da artırıyor!
Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, ömrü uzatan alışkanlıkların cinsel performansı da arttırdığını belirterek, cinsel performansı etkileyen yiyecekleri ve yaşamsal alışkanlıkları açıkladı.
17 Eylül 2020 20:44
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University of Cambridge’de 40-79 yaşları arasında 20 bin kadın ve erkek üzerinde yapılan bir araştırma, doğru yaşam alışkanlıklarının sağlık için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı.
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Haber Global'in haberine göre; söz konusu çalışmaya göre; sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve her gün 5 porsiyon sebze ile meyve yemek hem cinselliğinizin kalitesini yükseltiyor hem de yaşam sürenize tam 14 yıl ekliyor.
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Testosteron seviyesini artırmak için çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünleri ve tahıllar tüketilebilir.
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Et yerine baklagilleri de tercih edebilirsiniz.
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Yine brokoli, brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzelerde bulunan indol-3 maddesi de hormonları düzenliyor. Ancak yüksek çinko içeren karaciğer ve deniz ürünlerinin kolesterolü yüksek olabiliyor.
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Daha dengeli serotonin ve dopamin salgısı için bol bol balık, Omega-3 zengini soğuk su balıkları veya EPA-DHA desteklerinden faydalanın.
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Ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği, keten tohumu, zeytinyağı, kanola yağı da sağlıklı seçimler yapabilirsiniz.
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En az 4 ay devam edeceğiniz düzenli bir egzersiz programının da beyin kimyasallarını dengelediği gösterildi.
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Cinsel ilişki sırasında kullanılan kegel ve pelvik kas çalışmaları yapın.
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Kafein, alkol ve sigaradan uzaklaşın.
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B vitamini eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirin.
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Kas sağlığına iyi gelen magnezyumu ıspanak, yulaf kepeği, badem, keten tohumunda bulabilirsiniz.