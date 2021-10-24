Old Trafford’da, Kırmızı Şeytanlar’a cehennem azabı: Liverpool, deplasmanda Manchester United’ı 5-0 yendi
İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda yendi... Maçta bir çok ilk yaşandı.
24 Ekim 2021 20:26
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İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla ... yendi. Ortaya tarihi skorlar çıktı.
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Tarihe geçen maçta henüz 5. dakikada Naby Keita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Mohamed Salah yaptı.
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Diogo Jota, 13. dakikada ceza sahası içerisindeki vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.
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Maçın yıldızı Mohamed Salah, ilk olarak 38. dakikada sahneye çıktı. Mısırlı yıldız Keita'nın asistini gole çevirince farkı 3'e çıkardı.
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45+1'de Cristiano Ronaldo, sinirlerine hakim olamadı ve Jones'la mücadelesinde Liverpool'lu oyuncu yerdeyken topa sert vurdu. Ortam gerildi; araya diğer oyuncular girdi. Hakem Portekizliyi sarı kartla cezalandırdı.
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45+5'te bu kez Jota'nın asistini gole çeviren Mohamed Salah, skoru 4-0 yaptı. Bu Premier Lig'de yeni bir ilke neden oldu. Manchester United, Premier Lig tarihinde ilk kez ilk yarıda kalesinde 4 gol birden gördü.
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İlk yarıyı Liverpool 4-0 önde tamamlarken; konuk ekip ikinci yarıya da golle başladı. Henderson'ın asistini gole çeviren Mohamed Salah, skoru 5-0 yaptı. Mısırlı yıldız bu istatistiğiyle tarihi geçti. Salah, Manchester Unted karşısında deplasmanda hat-trick yapan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.
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Mohamed Salah ayrıca, Manchester United deplasmanında Şubat 2003'te Ronaldo'dan bu yana 18 yıl sonra üçleme gerçekleştiren ilk futbolcu oldu.
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52. dakikada Cristiano Ronaldo, ağları havalandırmasına karşın; VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
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46. dakikada oyuna giren Paul Pogba, 60. dakikada Naby Keita'ya sert girdi. VAR incelemesinin ardından Fransız oyuncu kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
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Gecenin dikkat çeken olaylarından biri de 60. dakikadan sonra yaşanmaya başladı. Takımları 5-0 geri düşen ve 10 kişi kalan yaklaşık 10 bin taraftar stadı terketti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.