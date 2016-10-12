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Oğuz Atay, yaşasaydı bugün 82 yaşında olacaktı; işte unutulmaz yazarın bilinmeyen 11 özelliği...

12 Ekim 2016 16:13

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Babası 11 sene CHP'den milletvekilliği yaptı.

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Çocukluktan gençlik yıllarına kadar karikatürle ilgilendi.

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Dostoyevski ve Kafka en sevdiği yazarlardı.

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İlk romanı Tutunamayanlar'ı ilk okuyan Vüs'at O. Bener'di.

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Orhan Pamuk gençlik yıllarında onun büyük bir hayranıydı.

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Kendi döneminde ödülsüz, okursuz, ilgisiz kaldı.

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Kısa film yönetmenliği yaptı, filmi kayboldu.

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Kaybolan günlüğü Marmara Üniversitesi'nden bir öğrencide çıktı

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"Sevinmeyin, daha ölmedim" son sözleri oldu.

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Mezarı, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde 5. adada.

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