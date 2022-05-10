ORC Araştırma: İyi Parti'nin oyları artıyor, Millet İttifakı arayı açıyor
10 Mayıs 2022 10:34
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ORC Araştırma'nın anketine göre, AKP ile MHP'nin oy toplamı yüzde 35,2 iken; CHP ve İyi Parti'nin oy oranı 42,5.
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ORC Araştırma, 5-8 Mayıs tarihleri arası 5 bin katılımcı ile yaptığı yüz yüze anketin sonuçlarını paylaştı.
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"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sorulan ankette, AKP yüzde 28, CHP yüzde 24, İyi Parti yüzde 18,4 oranında oy aldı.
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HP'nin oy oranı yüzde 8,7 olurken, MHP'nin oy oranı da yüzde 7,2 oldu.
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Gelecek Partisi yüzde 2,1; DEVA Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.
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