T24 LogoT24 Logo

Ocak ayının en çok kazanan mobil uygulamaları

04 Şubat 2021 14:08

112

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower, 2021 yılının ilk ayına ait en çok para kazanan mobil uygulamalar listesini açıkladı. TikTok, geçtiğimiz ay boyunca 128 milyon dolar para kazanarak zirveyi bırakmadı. İşte sıralama:

212

TikTok

312

Piccoma

412

YouTube

512

Tinder

612

Tencent Video

712

Disney+,

812

iQIYI

912

Line

1012

Line Manga

1112

Google One

1212

Ocak ayının en çok kazan mobil uygulamaları

mobil uygulamalartiktokapple storegoogle playen çok indirilen uygulama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24