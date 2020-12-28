Ocak ayında Netflix'e yeni gelecek yapımlar belli oldu
Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2021 Ocak ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.
28 Aralık 2020 15:24
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İşte ocak ayı listesinde dikkati çeken yapımlar
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Basketbol severlerin yakından tanıyacağı Tony Parker'a odaklanan Tony Parker: The Final Shot, 6 Ocak'ta yayınlanacak.
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Başrolünde Omar Sy'ın olduğu komedi türündeki dizi Lupin, 8 Ocak'ta yayınlanacak.
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Netflix'in yeni yerel içeriği olan başrollerinde Engin Günaydın ve Haluk Bilginer'in olduğu Azizler, 8 Ocak'ta yayınlanacak.
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Netflix'in yeni suç belgeseli Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, 13 Ocak'ta yayınlanacak.
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Netflix'in sevile animasyon fantastik komedi dizilerinden Disenchantment'ın üçüncü sezonu 15 Ocak'ta yayınlanacak.
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Bir dönemin çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerden olan Winx'in, liveaction uyarlaması Winx Efsanesi: Kader, 22 Ocak'ta yayınlanacak.
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Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in yeni dizisi 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.
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