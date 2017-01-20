Obama'nın fotoğrafçısından 8 yılın en iyi kareleri...
20 Ocak 2017 14:27
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Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminin en akılda kalan fotoğraflarını internet üzerinden paylaştı.
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Souza, Oval Ofis'ten, Hava Kuvvetleri Bir'e, Beyaz Saray'daki gül bahçesinden balo salonuna kadar Obama'nın her adımında peşindeydi.
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Barack Obama bugün ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'a görevini devredecek.
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ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, bugün Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.
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İşte Obama'nın 8 yıllık görev süresinden kareler...
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