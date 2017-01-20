T24 LogoT24 Logo

Obama'nın fotoğrafçısından 8 yılın en iyi kareleri...

20 Ocak 2017 14:27

141

Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza, ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminin en akılda kalan fotoğraflarını internet üzerinden paylaştı.

241

Souza, Oval Ofis'ten, Hava Kuvvetleri Bir'e, Beyaz Saray'daki gül bahçesinden balo salonuna kadar Obama'nın her adımında peşindeydi.

341

Barack Obama bugün ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'a görevini devredecek.

441

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, bugün Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

541

İşte Obama'nın 8 yıllık görev süresinden kareler...

641

741

841

941

1041

1141

1241

1341

1441

1541

1641

1741

1841

1941

2041

2141

2241

2341

2441

2541

2641

2741

2841

2941

3041

3141

3241

3341

3441

3541

3641

3741

3841

3941

4041

4141

ETİKETLER

Barack ObamafotoğrafABDgörev teslimbaşkanlıkDonald TrumpPete Souza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24