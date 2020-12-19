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O Ses Türkiye’nin ekrana döneceği tarih belli oldu

19 Aralık 2020 14:51

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O Ses Türkiye’nin ekrana döneceği tarih belli oldu

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Ekim ayında yayına girmesi beklenen ancak MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen O Ses Türkiye'nin ekrana geleceği tarih belli oldu.

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Sevilen yarışmanın yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı iddia edildi. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye’nin jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre, özel olarak gerçekleşecek yılbaşı yayınında ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.

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