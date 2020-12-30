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O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak isimler belli oldu

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Jüride ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak

30 Aralık 2020 13:39

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O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak isimler belli oldu | Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yine ünlü isimler sahneye çıkacak.

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31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.

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Demet Özdemir

420

Hasan Can Kaya

520

Kerem Bursin

620

Hakan Çalhanoğlu

720

Hande Erçel

820

Cemal Can Canseven

920

Ezgi Mola

1020

Burcu Özberk

1120

Ayça Ayşin Turan

1220

Aleyna Tilki

1320

Nazlı Çelik

1420

Miray Daner

1520

İbrahim Çelikkol

1620

Enis Arıkan

1720

Özge Özder-Sinan Güleryüz

1820

Mustafa Mert Koç

1920

Mert Fırat

2020

Serhat Kılıç

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