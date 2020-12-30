O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak isimler belli oldu
O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Jüride ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak
30 Aralık 2020 13:39
120
O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde sahne alacak isimler belli oldu | Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yine ünlü isimler sahneye çıkacak.
220
31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.
1720
Özge Özder-Sinan Güleryüz
© Tüm hakları saklıdır.