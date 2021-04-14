Nusret Gökçe'ye 40 milyon liralık telif davası

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye 5 milyon dolarlık telif davası açıldı. Gökçe'nin, bir restoranda kullanılmak üzere anlaştığı sanatçılar tarafından yapılan çizimi izinsiz olarak diğer restoranlarında da kullandığı iddia edildi.
14 Nisan 2021 14:33
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Nusret Gökçe, Miami'deki mekanı için yaptırdığı tasarımlar nedeniyle mahkemelik oldu.
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Gökçe, mekanının tasarımı için William Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaştı.
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Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Nusret’in Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldı.
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New York Post'un haberine göre; bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini öne süren Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.
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Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında; New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.