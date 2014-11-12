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Nurgül Yeşilçay: Bir b.k anladıysam Arap olayım!

12 Kasım 2014 16:25

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Nurgül Yeşilçay, “En çok izlenen filmim olacak” dediği ‘Gece’nin gösterim tarihinin önce ertelenip sonra tekrar 14 Kasım’a alınmasına isyan etti: “Vallahi bir b.k anladıysam Arap olayım. Sabır, sabır, sabır…”

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Erden Kıral’ın yönettiği ‘Gece’ filminin başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Nur Süer.

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Kariyerindeki 11’inci sinema filmiyle hayli iddialı olan güzel oyuncu, Twitter’dan, “Vallahi bir b.k anladıysam Arap olayım. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası kadar saçmayım” yazdı.

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Yeşilçay bu twit’inden 8 saat sonra bir twit daha attı ve filmin daha önce açıklanan tarih olan 14 Kasım’da gösterime gireceğini duyurdu.

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Yeşilçay, “Dün Erden Kıral’ın ertelediği Gece’nin gösterim tarihi bugün yine 14 Kasım’a alınmıştır. Sabır, sabır, sabır. Ama siz filmi izleyin vallahi çok güzel film” yazarak takipçilerini filmi izlemeye çağırdı. (Kaynak: Mehmet Çalışkan / HT Magazin)

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