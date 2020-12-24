Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası Eylül bebek için satışa çıkıyor
27 Nisan'da beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan eşyaları SMA hastası Eylül bebek için sosyal medya üzerinden satışa çıkacak.
24 Aralık 2020 14:58
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27 Nisan'da hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın eşyaları satışa çıkıyor. Beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'in ailesi eşyalarını onun anısına SMA hastası Eylül için bağışladı.
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SMA hastası Eylül için satışa çıkacak olan ve 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar bugün 20.30'da Nur Yerlitaş'ın ve Hakan Akkaya'nın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayında satılacak.
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Konuyla ilgili olarak Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı:
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27 Nisan'da uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetmişti.
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2 yıl önce kendisine beyin kanseri teşhisi koyulan Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.
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Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası Eylül bebek için satışa çıkıyor