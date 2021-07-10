Normalleşmeyle açılan ilk açık hava konseri Yıldız Tilbe ile başladı
10 Temmuz 2021 09:20
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Normalleşmeyle açılan ilk açık hava konseri Yıldız Tilbe ile başladı
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Müzik severler 1 buçuk yıl aradan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konsere akın etti. Koronavirüs tedbirleri alınarak, içeri alınan müzik severler, açık hava sahnesini doldurdu.
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Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken ilk canlı konserler de başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konseri, müzik severlerin akınına uğradı. Saat 21.00'de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden gelmeye başladı. Tilbe söylediği şarkılarla adeta hayranlarını büyüledi.
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Konser öncesi, içeri girişlerde müzik severlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.
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Konser öncesi görüşlerini belirten müzik severler, heyecanlı olduklarını belirtirken, tedbirlerin yerinde olduğunu söylediler. Bir müzik sever, "Heyecanlıyız, uzun süreden beri ilk defa geliyoruz" dedi. Konsere ihtiyaç olduğunu belirten başka bir müzik sever ise, "Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı" diye konuştu. Tedbirleri değerlendiren bir vatandaş ise, "Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun" şeklinde konuştu.
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Uzun bir ayrılığın ardından hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, "Benim hiçbir yerim tutmuyor. Korona boyunca, Ay valla bak, şuralarım falan feci. Özlemişiz birbirimizi. Ne diyelim özletenlere şükürler olsun" dedi.