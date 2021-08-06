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Normalleşme sonrası sinemalarda en çok izlenen filmler

06 Ağustos 2021 10:14

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Ajans Press’in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, normalleşme sonrası sinema istatistikleri belli oldu.

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Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla sinemalar 1 milyon 782 bin 296 seyirci ağırladı. Normalleşme sonrası sinemalarda en çok izlenen filmlerin listesi:

37

Hızlı ve Öfkeli 9 - 773 bin 392

47

Black Widow - 322 bin 564

57

Korku Seans: 3 Katil Şeytan - 122 bin 742

67

Sessiz Bir Yer 2 - 84 bin 728

77

Arınma Gecesi: Sonsuza Dek - 66 bin 684

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