Normalleşme sonrası sinemalarda en çok izlenen filmler
06 Ağustos 2021 10:14
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Ajans Press’in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, normalleşme sonrası sinema istatistikleri belli oldu.
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Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla sinemalar 1 milyon 782 bin 296 seyirci ağırladı. Normalleşme sonrası sinemalarda en çok izlenen filmlerin listesi:
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Hızlı ve Öfkeli 9 - 773 bin 392
47
Black Widow - 322 bin 564
57
Korku Seans: 3 Katil Şeytan - 122 bin 742
67
Sessiz Bir Yer 2 - 84 bin 728
77
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek - 66 bin 684
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