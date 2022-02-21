Nişan törenine siyah tişörtüyle giden Mustafa Sandal sosyal medyanın gündeminde
21 Şubat 2022 11:02
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Şarkıcı Mustafa Sandal ile sevgilisi Melis Sütşurup aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Sütşurup, nişan töreninde siyah bir elbise tercih ederken, Sandal’ın tişört giymesi sosyal medyada gündem oldu.
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Şarkıcı Mustafa Sandal (52) uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup (33) ile evlilik için ilk adımı attı.
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Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı.
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Şütşurup, sosyal medya hesabından bu mutlu günlerini, “Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak" notuyla paylaştı.
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Sandal'ın kendi nişanında düz siyah bir tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu.
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Daha önce ayrıldıktan sonra tekrar birlikteliklerine devam eden çiftin, haziran ayında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı konuşuluyor.
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Nişan törenine siyah tişörtüyle giden Mustafa Sandal sosyal medyanın gündeminde
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Nişan törenine siyah tişörtüyle giden Mustafa Sandal sosyal medyanın gündeminde