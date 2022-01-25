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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, kısmen buz tuttu

Denizli'nin Çivril ilçesinde nilüfer çiçekleriyle doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

25 Ocak 2022 17:27

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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, kısmen buz tuttu

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Son yılların en soğuk kışlarını yaşayan Çivril ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.

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Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 15, gündüz de 5 dereceye kadar düştüğü ilçede Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü kısmen dondu.

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Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan çevre sakinleri, yüzeyde oluşan 20-30 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

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Hava sıcaklıklarının aniden düştüğünü anlatan Köseoğlu, "Herkesin bu eşsiz manzarayı görmelerini isterim." dedi (AA)

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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, kısmen buz tuttu

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