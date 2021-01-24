Neymar ile Arjantinli Emilia Mernes arasında aşk iddiası
Brezilyalı golcünün partiye katılan isimlerden Emilia Mernes'in bir fotoğrafına yorum yapması aşk iddialarını gündeme getirdi.
24 Ocak 2021 19:20
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Brezilyalı futbolcu Neymar ülkesinde verdiği, 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı partiyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
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Neymar, dünyanın birçok yerinden manken ve modellerin katılıdığı partide olduğu iddia edilen Arjantinli şarkıcı Emilia Mernes'in bir fotoğrafına yorum yaptı.
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Neymar, Mernes'in Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına kalp emojisi koyması aşk iddialarını gündeme getirdi.
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Emilia'nın arkadaşı olan Lizardo Ponce ise ikiliyle ilgili açıklama yaptı..
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"Neymar çok iyi, kibar ve iyi bir ev sahibi. Emilia ve Neymar arkadaşlar" dedi.
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Rio savcılığının Neymar'ın pandemi yasaklarına rağmen verdiği partiyle ilgili başlattığı soruşturmanın sonucu hala açıklanmadı.
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