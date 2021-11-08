New York Times'dan özel maraton sayısı: Yarışa katılan binlerce kişi ismini listede görebiliyor
ABD’de New York maratonu dün (7 Kasım 2021), 50’inci kez düzenlendi. The New York Times gazetesi de maraton için hazırlanan özel ekte, yarış sonuçlarını 12 sayfa olarak yayımladı.
08 Kasım 2021 10:36
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ABD’de New York maratonu dün, 50’inci kez düzenlendi. The New York Times gazetesi de maraton için hazırlanan özel ekte, yarış sonuçlarını 12 sayfa olarak yayımladı.
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The New York Times gazetesinin özel maraton sayısı “Yeniden yolda” başlığıyla çıktı.
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Özel sayıda, maratondan kareler paylaşıldı.
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Yarışa katılan binlerce insan, isimlerini New York Times’ın özel ekinde yarış sonuçları sayfalarında bulabildi.
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New York Times'dan özel maraton sayısı: Yarışa katılan binlerce kişi ismini listede görebiliyor
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