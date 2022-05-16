Netflix yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Netflix'in, yeni bir canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığı bildirildi
16 Mayıs 2022 22:14
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Netflix'in, yeni bir canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığı bildirildi
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Netflix, yaklaşmakta olan doğaçlama dizilerini ve komedi spesiyallerini canlı yayınlamayı planlıyor. Netflix, bu sistem üzerinde çalıştığını inkar etmiyor ancak henüz geliştirilme sürecinin erken aşamalarda görülüyor
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Deadline, diğer örneklerinin yanı sıra, yaklaşan Dance 100 ve yıllık Netflix Is A Joke festivalinin setleri gibi rekabetçi şovlarda canlı oylama yapmak için teknolojiyi kullanılabileceğini söylüyor. Ancak yeni özellik için henüz bir tarih verilmiş değil.
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chip online'ın haberine göre; The Wall Street Journal da Cuma günü, şirketin kısa süre önce kültür yönergelerini güncelleyerek "sanatsal ifade" başlıklı yeni bir bölüm eklediğini bildirdi. Bu bölüm, potansiyel çalışanlara değerleriyle uyumlu olmayabilecekleri projeler üzerinde çalışmaları gerekebileceğini belirtiyor.
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Şirket, belgede şunları söylüyor: “Hizmetimizdeki her şeyi herkes sevmeyecek veya kabul etmeyecek… ve Netflix'in belirli sanatçıları veya sesleri sansürlemesine karşı izleyicilerin kendileri için neyin uygun olduğuna karar vermelerine izin veriyoruz. Rolünüze bağlı olarak, zararlı olduğunu düşündüğünüz başlıklar üzerinde çalışmanız gerekebilir. İçerik genişliğimizi desteklemekte zorlanıyorsanız, Netflix sizin için en iyi yer olmayabilir”
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Netflix, The Journal'a son 18 ayını çalışanlarla kültürel sorunları tartışarak geçirdiğini söyledi. Şirket, iş arayanların "Netflix'in onlar için doğru şirket olup olmadığı konusunda daha bilinçli kararlar vermelerine" yardımcı olmak için yönergeleri düzenlediğini söylüyor.