Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 20 film

Filmler ve diziler hakkında uluslararası gazete, dergi ve sitelerde çıkan eleştiri yazılarını toplayıp değerlendiren ve eleştirmenlerin ortalama eğilimlerine göre yüz üzerinden puanlayan Rotten Tomatoes popüler platformda izleyebileceğiniz en iyi 250 filmi sıraladı.
23 Mayıs 2020 22:37
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Listeye giren yapımlardan hiçbiri eleştirmenlerden ortalama yüzde 86’dan daha az puan almış değil. Her yapımla ilgili en az 20 eleştiri yazısı çıkmış durumda. Rotten Tomatoes, bu kriterlere uyan 250 filmi sıraladı.
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Netflix Türkiye’de yayında olan içeriklerden listeye en yüksek puanla giren ilk 20 film şöyle:
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20. TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE (2018) - Gizli aşk mektupları, aşık olduğu beş kişiye bir şekilde gönderildiğinde Lara Jean’in sakin lise yaşantısı altüst olur.
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19. MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL (1975) - Monty Python komedi çetesi, Kutsal Kâse için yollara düşen Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri’ni absürt bir dille anlatıyor.
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18. 13th (2016) - Bu belgeselde akademisyenler, aktivistler ve politikacılar, Afrika kökenli Amerikalıların suçluya dönüştürülmesini ve ABD hapishane sistemini analiz ediyor.
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17. DOLEMITE IS MY NAME (2019) - 1970’lerde Los Angeles’ta zorluk içindeki komedyen Rudy Ray Moore, seksi ikinci kişiliği Dolemite ile ünlenir ve oyunculuğunu sinemaya taşımak için her şeyi riske atar.
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16. CIRCUS OF BOOKS (2019) - Hem bir porno dükkanı hem de Los Angeles geylerinin merkezi olan Circus of Books’u uzun yıllar işleten Yahudi çiftin hayatını yönetmen kızlarının gözünden izliyoruz.
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15. HOMECOMING: A FILM BY BEYONCE (2019) - Beyonce’nin muhteşem 2018 Coechella performansına yakından bir bakış sunan bu film, yaratıcı kavramlardan kültürel hareketlere giden duygusal yolu gözler önüne seriyor.
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14. UNDER THE SHADOW (2016) - İran-Irak Savaşı sırasında cephedeki kocasının yokluğunda kızını yetiştiren Tahranlı bir kadın, yavaş yavaş kötü ruhların iş başında olduğuna inanır.
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13. JIRO DREAMS OF SUSHI (2011) - Belgesel bir tabak yemeğin 300 dolar değerinde olduğu 10 sandalyeli restoranı Tokyo’da efsaneleşmiş olan 85 yaşındaki suşi şefi Jiro Ono’yu konu alıyor.
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12. VIRUNGA (2014) - Oscar adayı bu gerçek hikaye Afrika’nın en gözde milli parkını ve tehlike altındaki gorilleri kurtarmak için ölüme meydan okuyan korucuları anlatıyor.
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11. ANIMA (2019) - Radiohead’den Thom Yorke, Paul Thomas Anderson tarafından yönetilen bu kısa müzikal filmin başrolünde yer alıyor.
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10. INVADER ZIM ENTER THE FLORPUS (2019) - Zim, Dünya’nın uzaylılar tarafından istila edilmesi planının yeni aşaması için ortaya çıktığında baş düşmanı Dib Membran onun maskesini düşürmek için kolları sıvar.
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9. THE YOUNG OFFENDERS (2016) - Her zaman düşüncesizce hareket eden iki İrlandalı genç, bisiklet çalıp gittikleri sahilde kaçakçıların alabora olan gemisinden düşen bir balya kokain bulur.
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8. CREEP 2 (2017) - Bir video sanatçısı sansasyonel işi için mükemmel bir karakter bulur ama hayallerinin öznesi çok geçmeden karanlık yanını ortaya çıkarır.
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7. MERCURY 13 (2018) - 1961’de yetenekli kadın pilotlar astronot olmak için zorlu testlerden geçer. Ancak uzay yolculuğu için sadece erkekler seçilir.
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6. CHASING CORAL (2017) - Dünyanın farklı yerlerindeki dalgıçlar, bilim insanları ve fotoğrafçılar, resiflerin yok oluşunu belgelemek üzere epik bir sualtı mücadelesi başlatıyor.
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5. MR. ROOSEVELT (2017) - Başarısız komedyen, hasta kedisini görmek ve karmaşık geçmişiyle yüzleşmek için Teksas’a döner, eski sevgilisi ve onun yeni kız arkadaşıyla kalır.
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4. STRONG ISLAND (2017) - Yönetmen Yance Ford’un erkek kardeşinin öldürülmesini araştırdığı bu Oscar adayı belgeselde aile, keder ve ırksal adaletsizlik konuları bir arada işleniyor.
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3. SHIRKERS (2018) - 1992’de Sandi Tan ve arkadaşları Singapur sokaklarında tuhaf bir film çeker. Ancak görüntülerin ortadan kaybolmasının ardından Sandi sorularına yanıt bulmaya çalışır.
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2. CRIP CAMP (2020) - Çığır açan bir yaz kampının cesaretlendirdiği bir grup engelli genç daha eşit bir dünyanın kapılarını açacak bir hareketin oluşturulmasına yardım eder.
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1. KNOCK DOWN THE HOUSE - Belgesel, 2018 Kongre seçimlerinde büyük kaynaklara sahip siyasetçilere kafa tutan Alexandria Ocasio-Cortez ve diğer üç kararlı kadının yaşadıklarına yakından bir bakış sunuyor.