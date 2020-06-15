Netflix'te hayatınızı kolaylaştıracak 13 etkili tüyo
Netflix’in kendi bünyesinde sunmuş olduğu özellikler bir yana, tarayıcı üzerinden indirilebilen eklentilerle de Netflix’de kullanılabilecek bir sürü özellik mevcut. Bir Twitter kullanıcısı, Netflix kullanıcılarının ödedikleri paranın karşılığını tam alabilmek adına uygulayabileceği birçok tüyoyu insanlarla paylaştı.
1. Netflixi arkadaşlarınızla birlikte izleyin: Netflix Party - Chrome tarayıcınız üzerinden eklenti olarak indirerek Netflix ile entegre edebileceğiniz Netflix Party, arkadaşlarınızla beraber aynı hesap üzerinden senkronize bir şekilde dizi veya film izlemenize olanak sağlıyor.