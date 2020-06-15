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Netflix'te hayatınızı kolaylaştıracak 13 etkili tüyo

Netflix’in kendi bünyesinde sunmuş olduğu özellikler bir yana, tarayıcı üzerinden indirilebilen eklentilerle de Netflix’de kullanılabilecek bir sürü özellik mevcut. Bir Twitter kullanıcısı, Netflix kullanıcılarının ödedikleri paranın karşılığını tam alabilmek adına uygulayabileceği birçok tüyoyu insanlarla paylaştı.

15 Haziran 2020 22:23

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İşte Netflix'te işinize yarayacak 13 tüyo... Kaynak: WebTekno

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1. Netflixi arkadaşlarınızla birlikte izleyin: Netflix Party - Chrome tarayıcınız üzerinden eklenti olarak indirerek Netflix ile entegre edebileceğiniz Netflix Party, arkadaşlarınızla beraber aynı hesap üzerinden senkronize bir şekilde dizi veya film izlemenize olanak sağlıyor.

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2. Netflix’te bulunmayan kategorileri kodlarıyla aratın:

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3. Netflix’te bulunmayan kategorileri ekleyin: Enhancer for Netflix

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4. Yapımların IMDB puanlarını inceleyin

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5. Altyazıları kişiselleştirin:

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6. Netflix’e altyazı filtresi ekleyin: Netflix Profanity Filter

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7. Başlangıç ve bitiş jeneriklerini atlayın: Never Ending Netflix

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8. Netflix’te ne izleyeceğinize şansınız karar versin: Rulette

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9. Görüntü ayarlarını kişiselleştirin: Video Adjust for Netflix

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10. İçeriği aynı anda iki altyazıyla izleyin: NflxMultiSubs

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11. Netflix’te bir şeyler izlerken aynı anda başka bir sitede gezin: NETFLIX picture-in-picture

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12. Netflix izleyerek yabancı dil öğrenin: Language Learning with Netflix

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13. Otomatik oynatmayı durdurun:

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