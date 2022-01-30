Netflix, şubat takvimini duyurdu
30 Ocak 2022 11:48
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Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te şubat ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte şubat ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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Raising Dion: 2. Sezon (1 Şubat)
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Inventing Anna (11 Şubat)
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Jeen-Yuhs: Bir Kanye Üçlemesi (16 Şubat)
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Young Wallender: Killer's Shadow (17 Şubat)
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Space Force: 2. Sezon (18 Şubat)
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The Cuphead Show (18 Şubat)
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Vikings: Valhalla (25 Şubat)
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Aşk Taktikleri (11 Şubat)
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Tall Girl 2 (11 Şubat)
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Teksas Katliamı (18 Şubat)
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