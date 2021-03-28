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Netflix'in yetişkinlere özel yayınladığı animasyon dizileri

28 Mart 2021 10:14

115

Netflix'in yetişkinlere özel yayınladığı animasyon dizileri

215

BoJack Horseman (IMDB 8.7)

315

F is for Family (IMDB 8.0)

415

Final Space (IMDB 8.3)

515

Paradise PD (IMDB 6.9)

615

The Midnight Gospel (IMDB 8.3)

715

Castlevania (IMDB 8.2)

815

Hoops (IMDB 6.1)

915

Close Enough (IMDB 7.8)

1015

Big Mouth (IMDB 8.0)

1115

South Park (IMDB 8.7)

1215

Trailer Park Boys The Animated Series (IMDB 7.5)

1315

Archer (IMDB 8.6)

1415

Disenchantment (IMDB 7.2)

1515

Rick and Morty (IMDB 9.2)

netflixrick and mortysouth parkanimasyondizi
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