Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy iptal edildi
04 Haziran 2021 16:08
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Video içerik platfotmu Netflix'in süper kahraman temalı yeni dizisi Jupiter's Legacy, ilk sezonunun ardından iptal edildi.
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Son dönemlerde Amazon bildiğiniz gibi farklı süper kahraman yapımları ile bir hayli popüler oldu. Netflix'ten de farklı bür süper kahraman dizisi geçtiğimiz haftalarda gelmişti ancak pek de bekleneni veremedi.
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Mayıs ayının ilk haftalarında yayınlanan süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy, merakta bırakan final bölümünün ardından iptal edildi. Netflix net olarak bir sebep açıklamadı ancak izlenme sayıları olduğu düşünülüyor. Dizi her ne kadar ilk haftasında dünya genelinde ilk 10 içerisinde bulunsa da hızlı bir düşüş yaşadı. Özellikle dizinin yüksek bütçeli olduğunu düşünürsek beklenen izlenme sayılarına ulaşmamış olması iptal edilme sebebinin başında geliyordur.
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Ancak diziyi sevenler için bir de güzel haber paylaşıldı. Netflix, Jupiter's Legacy'i iptal ederken dizinin yaratıcısı olan Mark Millar'dan dizi ile aynı evrende geçen başka bir dizinin siparişini verdi.
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Mark Millar'ın yine yaratacılığını yaptığı Supercrooks isimli animasyon dizisi de Netflix tarafından onaylandı. Dizi, Jupiter's Legacy'deki kötü karakterlere odaklanan bir dizi olacak. Ne yazık ki şu an için bir ayrıntı bilinmiyor.