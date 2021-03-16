Netflix'in en çok beğenilen yapımlarından olan Bird Box'ın yeni filmi geliyor
16 Mart 2021 10:49
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2018 yılında Netflix'te yayınlanan ve kısa zamanda popüler olan bilim kurgu korku filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatacak olan yeni bir film duyuruldu.
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Ortalama yorumlar alan film ile aynı evrende geçen yeni bir film duyuruldu.
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Filmin ismi henüz belli değil ancak film İspanyol yapımı olacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini David Pastor ve Alex Pastor üstleniyor.
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. Filmin çekimleri bu yıl sonlarında İspanya'da başlayacak. Şu an için bilinen tüm detaylar bu şekilde.
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2018 yılında yayınlanan Bird Box, Josh Malerman'in aynı isimli kitabından uyarlanmıştı. Korku gerilim türündeki film, Malorie adlı bir kadın ile iki çocuğun doğaüstü yaratıklara karşı verdiği yaşam savaşımını konu almaktaydı.