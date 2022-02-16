Netflix, ‘BioShock’ oyununu filme uyarlıyor

Netflix, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada popüler BioShock oyununun filmi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
25
Netflix, yaptığı açıklamada BioShock oyun serisine dayanan bir filmi yaptıklarını açıkladı. Şu anda üzerinde çalışmalar sürüyor. 2K ve Take-Two Interactive ortaklığındaki film BioShock, BioShock 2 ve BioShock Infinite‘i içeren popüler distopik video oyunu serisine dayanıyor.
35
Bilim kurgu video oyunu ilk olarak, 2007 yılında Take-Two Interactive‘in yan kuruluşu 2K Games tarafından piyasaya çıktı. Netflix‘e göre, franchise oyuncular arasında son derece popüler olduğunu kanıtladı. Dünya çapında da oldukça iyi satış rakamları elde etti. BioShock serisi 39 milyondan fazla kopya satış başarısı yakaladı.
45
BioShock serisinin dünyada hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi var. Sunduğu farklı atmosferik ortamı ve hikaye yapısıyla oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor. Serinin son oyunu karşımıza 26 Mart 2013 tarihinde çıkmıştı. O dönem oyun eleştirmenlerden ve oyunculardan güzel eleştiriler almıştı.
55
Oyunun en çok övülen yanı görsel sanat teması oldu. Oyuncular çok farklı bir yapımla karşılaştılar ve oyuna bu konuda övgüler yağdırdılar. Yapım, 2013 yılının Metacritic bünyesinde en çok puan alan üçüncü oyunu olmuştu.