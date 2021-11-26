Netflix, aralık takvimini duyurdu

Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te aralık ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte aralık ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
216
The Witcher: 2. Sezon - İzleyiciyi epik bir dünyaya davet eden The Witcher, yeni bölümleriyle geri dönüyor. İkinci sezonda Yennefer'ın Sodden Savaşı'nda hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yer olan çocukluk evi Kaer Morhen'e getirir.
316
La Casa de Papel: 5. Kısım Son 5 Bölüm - Güç bir duruma düşen Profesör, altınları ve daha da önemlisi ekibini bankadan çıkarmak için zamanla yarışırken son derece büyük riskler almak zorundadır.
416
Emily in Paris: 2. Sezon - Daha fazla eğlence, daha fazla moda ve daha fazla gafla dolu yeni sezonda, Paris'e uyum sağlayan Emily tutku dolu bir gecenin ardından beklenmedik sorunlarla karşılaşır.
516
Lost in Space: 3. Sezon - Müthiş final sezonunda Robinsonlar tekrar buluşmak ve Alfa Centuri'yi robot istilasından kurtarmak için uğraşırken hayatta kalma içgüdüleri harekete geçer.
616
Cobra Kai: 4. Sezon - Güç bir duruma düşen Profesör, altınları ve daha da önemlisi ekibini bankadan çıkarmak için zamanla yarışırken son derece büyük riskler almak zorundadır.
716
Geçmişle Dans: 1. Sezon - Geçmiş suçlara ilişkin sırların ortaya dökülmeye başlamasıyla kendine özgü bir heyecan yaratan bu yeni gerilim dizisi, yazarı Harlan Coben'ın imzası hâline gelen birtakım sürprizler ve entrikalar içeriyor.
816
Titans: 3. Sezon - Titanlar bir arada kalmak için çabalarken bir yandan da Gotham Şehri'ni sonsuza dek yok etmek isteyen gizemli yeni tehdit Red Hood'un gazabıyla uğraşır.
916
Queer Eye: 6. Sezon - Emmy ödüllü reality dizisi altıncı sezonuyla geri dönüyor. Muhteşem Beşli; moda ipuçlarıyla, duygu dolu baştan yaratmalarla ve tüm duyguları gün yüzüne çıkartan samimi açıklamalarla karşınızda.
1016
NETFLIX FİLMLERİ - Don't Look Up - İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar ancak hiç kimse onları umursamaz.
1116
The Power of the Dog - Baskıcı ve karizmatik bir çiftlik sahibi, erkek kardeşinin yeni eşi ile onun genç oğlunu canından bezdirir, ardından uzun süredir gizlenen sırlar gün yüzüne çıkar.
1216
The Hand of God - 1980'lerde Napoli'de futbola duyduğu sevginin peşinden giderken bir aile trajedisiyle sarsılan genç Fabietto'yu yönetmenliğe giden belirsiz ama parlak bir gelecek bekler.
1316
The Unforgivable - Cinayetten hüküm giymiş bir kadın hapishaneden çıkar ve kendisini affetmeyecek bir topluma geri dönerek geride bırakmak zorunda kaldığı küçük kız kardeşini arar.
1416
Single All The Way - Peter evine yapacağı Noel ziyareti için en iyi dostundan sevgilisiymiş gibi davranmasını ister. Ancak ailesinin çöpçatanlık girişimi, planların değişmesine neden olur.
1516
Hilda ve Dağ Kralı - Bir trol bedeninde uyanan Hilda eve dönmek, yeniden insan olmak ve Trolberg şehrini kurtarmak için kurnazlığını ve cesaretini kullanır.
1616
Bekle Bizi Vahşi Doğa! - Tehlikeli görünebilirler, ancak tamamen yanlış anlaşılmış bu yaratıklar aslında çok iyi kalpli ve yuvalarını bulmak için esaretten kaçıyorlar.