Netflix açıkladı: En çok izlenen ilk 15
17 Ocak 2022 11:49
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Netflix, dizi kategorisinde en çok izlenen yapımlarını listeledi. Platformun dizi kategorisinde en çok izlenen yapım 'Squid Game' oldu.
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Dijital video akış platformu Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 yapımını açıkladı. Platform, listedeki yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.
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1-Squid Game (1. Sezon) | Güney Kore yapımı dizi, 1.65 milyar saat izlenme ile birinci sırada yer alıyor.
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2-Bridgerton (1. Sezon) | 625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart’ta izleyici karşısına dönecek.
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3-La Casa de Papel (4. Sezon) | İspanyol yapımı dizinin dördüncü sezonu 619.01 milyon saat izlenmeye ulaştı.
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4-Stranger Things (3. Sezon) | İlk iki sezonuyla Netflix'in popüler yapımlarından biri olan dizi, üçüncü sezonunda 582,1 milyon saat izlendi.
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5-The Witcher (1. Sezon) | İkinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlanan dizinin ilk sezonu, 541.01 milyon saat izlemeye ulaştı.
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6-Ölmek İçin 13 Sebep (2. Sezon) | Dizinin ikinci sezonu, 496.12 milyon saatlik izlenme ile en çok izlenen 6. yapım oldu.
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7-Ölmek İçin 13 Sebep (1. Sezon) | 31 Mart 2017’de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin ilk sezonu 475.57 milyon saat izlendi.
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8-Maid | 10 bölümden oluşan mini dizi, 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girdi.
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9-You (3. Sezon) | Dizinin üçüncü sezonu, 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.
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10-The Witcher (2. Sezon) | Dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat izlenmeye ulaştı.
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11-You (2. Sezon) | Dizi, 457,37 milyon saat izlenen ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor.
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12-Stranger Things (2. Sezon) | Dizi, ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi.
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13-La Casa de Papel (3. Sezon) | İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.
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14-La Casa de Papel (5. Sezon) | Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.
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15-Lupin (1. Sezon)| Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.
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