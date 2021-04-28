Netflix, 13 orijinal filminin yayın tarihini açıkladı
28 Nisan 2021 09:39
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Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix bu yaz yayınlanacak olan filmlerin vizyon tarihlerini açıklandı.
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Wish Dragon: 11 Haziran
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Skater Girl: 11 Haziran
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Fatherhood: 18 Haziran
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Jagame Thandhiram: 18 Haziran
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Good on Paper: 23 Haziran
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The Ice Road: 25 Haziran
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America: The Motion Picture: 30 Haziran
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Restort for Love: 29 Temmuz
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The Last Mercenary: 30 Temmuz
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Sweet Girl: 20 Ağustos
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He's All That: 27 Ağustos
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