Nesrin Cavadzade'den evlilik iddiasına yanıt

Oyuncu Nesrin Cavadzade, arkadaşı oyuncu Talat Bulut'un ortaya attığı evlilik iddiasına yanıt verdi. Gazetecilere hakkında yanlış haber yazdıklarını söyleyerek kırgın olduğunun ifade eden Cavadzade, "Evlenirsem zaten haberiniz olur" dedi.
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Sosyal medyada uğradığı fotoğraflı tacizleri anlatırken sarf ettiği, “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” sözleriyle çok konuşulan Nesrin Cavadzade, birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un “Nesrin evleniyor” açıklamasıyla gündemdeydi.
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Oyuncu önceki gün Bebek’teki bir kafede arkadaşı Serhat Şengül’le görüntülendi.
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Mekân çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti. “Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım” diyen Cavadzade, “Niye kırgınsınız?” sorusuna “Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden” yanıtını verdi. Oyuncu, evlilik iddiası için de “Evlenirsem zaten haberiniz olur” dedi