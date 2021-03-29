Neslihan Atagül, bağırsak rahatsızlığının tedavisi için İngiltere'ye gitti
"Sefirin Kızı" dizisinden ayrılığıyla çok konuşulan Neslihan Atagül daha önce eşi Kadir Doğulu'nun da savaştığı bağırsak rahatsızlığıyla ilgili tedavi görmeye devam ediyor.
29 Mart 2021 17:06
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre tahlil sonuçları İngiltere'ye giden ve oradaki doktorların da tanısıyla tedavisine başlanan oyuncu, özel bir beslenme programı uyguluyor.
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Sadece evde pişirilen yemekleri yiyen Atagül, avakado ve hindistan cevizi yağı gibi gıdaları tüketmeye özen gösteriyor.
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Dinlenmeye ve enerji toplamaya çalışan Neslihan Atagül'ün Penelope Cruz'la ya da Çağatay Ulusoy'la oynayacağı iddia edilen proje haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.Şu an ünlü oyuncunun kabul ettiği herhangi bir projenin olmadığı öğrenildi.
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Şu an ünlü oyuncunun kabul ettiği herhangi bir projenin olmadığı öğrenildi.