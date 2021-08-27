Nemrut kalderasında yangın
27 Ağustos 2021 15:57
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Nemrut kalderasında yangın
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Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı.
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Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi.
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K Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü’ne kampçılar da ilgi göstermeye başlamıştı. alderayı dumanlar kapladı.
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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Nemrut kalderasında yangın
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