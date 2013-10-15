14 oyuncunun orgazm sahnesi afiş oldu

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’in senaryosunu yazıp yönettiği “Nymphomaniac” (Nemfomanyak) adını taşıyan yeni filminin tanıtımı için ilginç bir poster çalışması yapıldı. Filmde rol alan Uma Thurman, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Sophie Kennedy Clark, Nicolas Bro ve Shia LaBeouf gibi 14 yıldız oyuncunun orgazm anını canlandırdıkları fotoğraflar film posterlerine dönüştürüldü. Vizyon tarihi henüz açıklanmayan film, nemfomanyak bir kadını merkeze alarak, baş karakterinin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor.