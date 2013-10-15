T24 LogoT24 Logo

14 oyuncunun orgazm sahnesi afiş oldu

15 Ekim 2013 15:44

112

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’in senaryosunu yazıp yönettiği “Nymphomaniac” (Nemfomanyak) adını taşıyan yeni filminin tanıtımı için ilginç bir poster çalışması yapıldı. Filmde rol alan Uma Thurman, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Sophie Kennedy Clark, Nicolas Bro ve Shia LaBeouf gibi 14 yıldız oyuncunun orgazm anını canlandırdıkları fotoğraflar film posterlerine dönüştürüldü. Vizyon tarihi henüz açıklanmayan film, nemfomanyak bir kadını merkeze alarak, baş karakterinin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor.

212

312

412

512

612

712

812

912

1012

1112

1212

Kaynak: ign.com

ETİKETLER

poster
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24