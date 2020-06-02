"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle basarak boğması sonucu hayatını kaydeden siyah vatandaş George Floyd’un ölmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözleri gökyüzünde görüldü.
02 Haziran 2020 11:22
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ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle basarak boğması sonucu hayatını kaydeden siyah vatandaş George Floyd’un ölmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözleri gökyüzünde görüldü.
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Sanatçı Jammie Holmes, hazırladığı pankartlarda George Floyd’un polis boynuna bastırırken söylediği “Nefes alamıyorum”, “Boynum acıyor”, “Karnım acıyor” sözleri yer aldı.
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Pankartlar ABD’nin farklı kentlerinde uçaklarla gökyüzünde taşındı.
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"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
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"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde
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