T24 LogoT24 Logo

"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle basarak boğması sonucu hayatını kaydeden siyah vatandaş George Floyd’un ölmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözleri gökyüzünde görüldü.

02 Haziran 2020 11:22

15

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle basarak boğması sonucu hayatını kaydeden siyah vatandaş George Floyd’un ölmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözleri gökyüzünde görüldü.

25

Sanatçı Jammie Holmes, hazırladığı pankartlarda George Floyd’un polis boynuna bastırırken söylediği “Nefes alamıyorum”, “Boynum acıyor”, “Karnım acıyor” sözleri yer aldı.

35

Pankartlar ABD’nin farklı kentlerinde uçaklarla gökyüzünde taşındı.

45

"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde

55

"Nefes alamıyorum": George Floyd'un son sözleri gökyüzünde

ETİKETLER

abdminnesotapankartsanatçıjammie holmesuçakgeorge floyd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24