Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'a cevap: Çok şanssız bir açıklama
14 Temmuz 2021 09:27
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Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde “Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikâh masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu” açıklaması yapmıştı.
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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Nebahat Çehre, oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi:
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“Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney’le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz’ın da sağ koluydu. 65’li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır.”
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Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlendi. "Tanımadığım kişiyle evlenmem, kimseyi tanımaya uğraşamam" diyen usta oyuncu Nebahat Çehre itirafıyla şaşırttı:
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"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."