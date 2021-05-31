NBA Playoff'ları bugün 4 maçla devam etti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
31 Mayıs 2021 11:05
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NBA Playoff'ları bugün 4 maçla devam etti; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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LA Clippers, American Airlines Center'da konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Batı Konferansı playoff ilk turunun 4. maçında 106-81 yenerek, seride 2-2 eşitliği buldu. Clippers'ta Kawhi Leonard, 29 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla galibiyete en büyük katkıyı sağlayan isim oldu. Paul George 20 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynarken, Reggie Jackson 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asist kaydetti. Boyun tutulması sebebiyle sakatlık raporunda maçta oynamasına şüpheli gözle bakılmış olan Luka Doncic, 19 sayıda kalarak serideki en düşük noktasını görürken, ayrıca altı ribaund ve altı asist de ekledi. Kristaps Porzingis 18 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla, Boban Marjanovic ise 12 sayı ve 6 ribaundla maçı tamamladı.
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Brooklyn Nets, TD Garden'da Boston Celtics'e karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turunun 4. maçında 141-126 galip gelerek, seride 3-1 öne geçti. Kevin Durant 42 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 blok ile Nets'in en skorer ismi olurken, Kyrie Irving 39 sayı, 11 ribaund, iki asist ve iki top çalma ile, James Harden ise 23 sayı, 18 asist, 5 ribaund, üç blok ve iki top çalma ile oynadı. Celtics tarafında Jayson Tatum 40 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 blokla takımın en etkili ismiydi. Marcus Smart 16 sayı, dokuz asist, altı ribaund ve iki top çalma ile, Evan Fournier ise 16 sayı, iki asist ve bir top çalma ile oynadı.
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Phoenix Suns, Staples Center'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı, Batı Konferansı playoffları ilk turunun 4. maçında 100-92 yenerek seride 2-2 eşitliği sağladı. Suns'da en etkili isim, 18 sayı, 9 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma performansıyla liderlik eden Chris Paul oldu. DeAndre Ayton 14 sayı ve 17 ribaund ile oynarken, Devin Booker 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydetti. Jae Crowder ise 17 sayılık bir katkı verdi. Lakers tarafında LeBron James, 25 sayı ve 12 ribaund ile oynadı ve çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu. Maçta sakatlanan Anthony Davis sadece 19 dakika sahada kalıp altı sayı ile oynarken, Dennis Schröder sekiz, Andre Drummond ise beş sayı kaydetti. Marc Gasol ise benchten 12 sayı ve 8 ribaundlık bir katkı sağladı.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği New York Knicks'i, Doğu Konferansı playoff ilk turunun 4. maçında 113-96 mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirdi. Hawks'ta en skorer oyuncu 27 sayı ve 9 asist kaydeden Trae Young oldu. John Collins 22 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma kaydetti. Clint Capela 10 sayı, 15 ribaund ve 2 asist ile oynarken, Danilo Gallinari galibiyete 21 sayı ve 4 ribaundlık bir katkı sağladı. Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile takımının en etkili ismiydi. R.J. Barrett 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydederken, Derrick Rose 18 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynadı.