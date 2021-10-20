NBA maçına ünlü akını

NBA'de yeni sezon dün oynanan maçlarla resmen başladı. Lakers-Warriors arasında oynanan basketbol maçına ünlüler akın etti.
20 Ekim 2021 17:26
18
NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'i 127-104 yendi. Çekişmeli geçen Lakers-Warriors maçına ilgi büyüktü. Maçın ünlü seyircileri de vardı.
28
Warriors takımından Stephen Curry, 21 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile kariyerinin sekizinci triple-double'ını yaptı. Maç sonunda ünlü televizyoncu James Corden, Curry'yi tebrik etti. Corden, maça oğlu Max ile birlikte katıldı.