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NBA maçına ünlü akını

NBA'de yeni sezon dün oynanan maçlarla resmen başladı. Lakers-Warriors arasında oynanan basketbol maçına ünlüler akın etti.

20 Ekim 2021 17:26

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NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'i 127-104 yendi. Çekişmeli geçen Lakers-Warriors maçına ilgi büyüktü. Maçın ünlü seyircileri de vardı.

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Warriors takımından Stephen Curry, 21 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile kariyerinin sekizinci triple-double'ını yaptı. Maç sonunda ünlü televizyoncu James Corden, Curry'yi tebrik etti. Corden, maça oğlu Max ile birlikte katıldı.

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Jack Nicholson

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Adele ve basketbol menajeri sevgilisi Rich Paul

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Usher, Justin Bieber

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Kevin Hart

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Charlie McDowell, Lily Collins

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NBA maçına ünlü akını

nbamaçünlüler
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