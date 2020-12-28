NBA'de günün sonuçları: Cedi'yle Furkan karşı karşıya geldi; Clippers tarihe geçti
NBA'de bugün 10 maç oynandı. Cedi Osman'la Furkan Korkmaz karşı karşıya geldi. Ayrıca bugün NBA'de bir de rekor kırıldı. Clippers, Dallas'a karşı ilk yarıyı 77-27 geride kaparken, devrede en fazla fark yiyen takım olarak NBA tarihine geçti.
28 Aralık 2020 10:40
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Philadelphia 76ers'ı 118-94 mağlup etti. Ligdeki iki milli oyuncumuz Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, bu maçta karşı karşıya geldiler. Andre Drummond, Cavaliers'a 24 sayı ve 14 ribaundlık double-double'ı ile liderlik ederek sezona formda başlangıcını sürdürdü ve ayrıca üç asist, üç top çalma ve iki blok da kaydetti. Collin Sexton 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve bir top çalma kaydetti. Darius Garland ve milli oyuncumuz Cedi Osman, 14'er sayılık katkılarda bulunurken, Garland, yedi asist yaptı ve iki top çalma kaydetti. Larry Nance, Jr. ise 13 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı. 76ers'ta Tobias Harris, 16 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ekleyerek en skorer isim olurken, Ben Simmons, ilk beşte çift haneli skor üreten diğer oyuncuydu ve 15 sayının yanı sıra 6 ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Mike Scott benchten 12 sayılık bir katkıda bulundu, Joel Embiid'in yerine (sırt) ilk beş başlayan Dwight Howard da 9 sayı ve üç ribaund ile oynadı. Milli oyuncumuz Furkan ise 4 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u Staples Center'da 127-91 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis yerine (kalf sakatlığı) forma giyen Kyle Kuzma, 20 sayı, üç ribaunt, üç asist ve üç blok ile oynayarak ekibin en skorer ismi oldu. LeBron James 18 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile oynarken, Marc Gasol 12 sayı, yedi ribaund ve sekiz asist kaydetti. Dennis Schröder da 11 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Timberwolves ekibi, Karl-Anthony Towns olmadan oynamak zorunda kaldı ve Naz Reid, kendisinin yokluğunda 11 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle başlangıç kadrosuna liderlik etti. D'Angelo Russell, 2/7 isabetle yalnızca dört sayı ve üç asistle oynarken yedi de top kaybı yaptı. Ricky Rubio benchen dokuz sayı, dört ribaund ve dört asistlik bir katkı yaptı.
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Phoenix Suns, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 116-100 mağlup etti. Suns'a, 22 sayı ve 7 ribaund ile oynayan Mikal Bridges liderlik etti. Devin Booker 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydetti. Deandre Ayton 11 sayı, 15 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı. Chris Paul sadece sekiz sayı atmış olsa da, dört ribaund alıp 12 de asist yaptı. Cameron Johnson 21 sayı ile bench ekibine liderlik etti. Kings tarafında Buddy Hield 17 sayı ve üç asistle ekibin en etkili ismiydi. De'Aaron Fox 12 sayı ve 4 asist ile oyandı. Marvin Bagley III, 11 sayı ve sekiz ribaund ekledi. Richaun Holmes sekiz sayı, 11 ribaund ve iki top çalma ile oynarken, Tyler Haliburton 15 sayı ve altı asistle benchin en etkilisiydi.
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Indiana Pacers, Banker's Life Fieldhouse'da konuk ettiği Boston Celtics'i 108-107 yendi. Pacers'ta 25 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynayan Malcolm Brogdon en etkili isim oldu. Domantas Sabonis 19 sayı, 10 ribaund ve 5 asist kaydederken, T.J, Warren 17 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Myles Turner 10 sayı, 7 ribaund ve 5 blokla, Doug McDermott ise benchten gelerek 16 sayıyla oynadı. Celtics tarafında Jayson Tatum 25 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle ekibin en etkili ismiydi. Jaylen Brown 18 sayı, iki ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynadı. Marcus Smart 11 sayı, üç ribaund, altı asist ve iki top çalma kaydetti. Payton Pritchard 13 sayı, iki asist ve iki top çalma ile oynayarak, gecenin benchten gelen en iyi oyuncusu oldu.
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Golden State Warriors, ev sahibi Chicago Bulls'u United Center'da 129-128 mağlup etti. Damion Lee'nin maç kazandıran basketiyle kazanan Warriors ekibinde, Stephen Curry 36 dakika forma giyerek 36 sayı, altı asist, iki ribaund, iki top çalma ve iki blok kaydetti. Andrew Wiggins 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve bir blok ile oynarken, Eric Paschall 15 sayı, iki ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynadı. Warriors, uzak mesafeden 18/47 dahil olmak üzere toplamda %40 şut isabetiyle oynadı. 34 dakikada 33 sayı, yedi ribaund, üç asist, iki top çalma ve iki blok ile oynayan Zach LaVine liderliğindeki Bulls ekibinde, beş oyuncu çift hanelerde skor üretti. Lauri Markkanen 23 sayı ve 7 ribaund ile oynarken, Wendell Carter Jr. 22 sayı, 13 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Coby White da 20 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle büyük bir gece yaşadı.
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New York Knicks, konuk Milwaukee Bucks'ı Madison Square Garden'da 130-110 mağlup etti. Julius Randle 37 dakikada 29 sayı, 14 ribaund, 7 asist ve bir blokla Knicks'e liderlik etti. Elfrid Payton 27 sayı, yedi asist, üç ribaund ve bir top çalma ile kendisini takip ederken, Alec Burks benchten gelip 20 dakika oynadı ve 5/7 şut isabetiyle 18 sayı ekledi. Bucks tarafında Giannis Antetokounmpo, oynadığı 31 dakikada 27 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. Khris Middleton 22 sayı, 5 asist ve 4 ribaund eklerken, Bobby Portis benchten 17 sayı, yedi ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti.
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Charlotte Hornets, Spectrum Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 106-104 mağlup etti. Gordon Hayward 35 dakikada 28 sayı, yedi asist, altı ribaund ve bir top çalma ile Hornets'a liderlik etti. Terry Rozier 19 sayı, beş asist ve dört ribaund ile kendisini takip ederken, P.J. Washington, kritik anlarda ortaya koyduğu bir çift önemli pozisyon da dahil olmak üzere 14 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve iki top çalma kaydetti. Kevin Durant, 9/15 şut isabetiyle 29 sayı atarak Nets'e liderlik ederken, maçın bitmesine yedi saniye kala denediği şutta isabet bulamayarak, skoru eşitleme fırsatını kaçırdı. Kyrie Irving 25 sayı, altı asist, üç ribaund ve bir top çalma eklerken, Caris LeVert 10 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
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Orlando Magic, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 120-113 yendi. Markelle Fultz ve Terrance Ross, Magic'e 26'şar sayıyla liderlik ettiler. Evan Fournier 19 sayı, iki asist ve bir ribaund ekledi. Nikola Vucevic 15 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynadı. Cole Anthony 12 sayı, yedi ribaund ve üç asist kaydetti. Aaron Gordon 20 dakikada sadece dört sayı bulabildi. Bradley Beal, Wizards'a 29 sayı ile liderlik ederken, yedi asist, beş ribaund ve bir blok da ekledi. Raul Neto, arka arkaya oynanan gecelerde forma giymeyen Russell Westbrook'un forma giymediği maçta ilk beş başladı ve 22 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma ile katkıda bulundu. Thomas Bryant 16 sayı, yedi ribaund, beş asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Troy Brown 12 sayı, 5 ribaund ve bir asist ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da San Antonio Spurs'ü 98-95 mağlup etti. Eric Bledsoe'nun DeMar DeRozan'a son saniye bloğu, maçı kurtarmış oldu. Brandon Ingram ve Zion Williamson bir kez daha Pelicans'ın hücumda en güvenilir isimleriydiler ve Ingram 28 sayı, 11 ribaund ve altı asistle maçı bitirirken, Williamson 18 sayı, 11 ribaund ve 5 top çalma ile katkıda bulundu. Lonzo Ball istatistik kağıdını doldurarak harika bir iş çıkardı ve karşılaşmayı 16 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve beş top çalma ile tamamladı. Josh Hart, benchten 12 sayı ve 11 ribaund ekledi. Rudy Gay, benchten gelmesine rağmen, Spurs'e 22 sayı, altı ribaund, üç blok ve iki top çalma ile liderlik etti. DeMar DeRozan 10 asist yapsa da, yalnızca 8 sayı (3-12 isabet) bulabildi. Lonnie Walker 16 sayı, Dejounte Murray 13 sayı ve yedi ribaund ile oynarken, Keldon Johnson ise 14 sayı ve 11 ribaund kaydetti.
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Dallas Mavericks, LA Clippers'ı Staples Center'da tarihi bir farkla (51 sayı) 124-73 mağlup etti. İlk yarısı 77-27 Dallas üstünlüğü ile geçilen maçta Clippers, 50 sayıyla devrede en fazla sayı yiyen takım olarak NBA tarihine geçti. Mavericks 14 oyuncu kullandığı için çok sayıda yüksek skorlu oyuncu yoktu, ancak Luka Doncic sadece 26 dakikada varlığını 24 sayı, dokuz ribaund, sekiz asist performansıyla hissettirdi. Jason Richardson üç sayı mesafesinde yüzde 50 şut atarak 21 sayı katkıda bulunurken, Tim Hardaway de 18 sayı ekledi. Jalen Brunson, sadece 13 dakikada 11 sayı ile bitirdiğinden ötürü, Dallas'ın yedek benchteki en güvenilir skor tehdidiydi. Clippers genel olarak yalnızca yüzde 34.2 isabetle ve üçlük çizgisinin gerisinden yüzde 12.1 isabetle oynarak kötü bir performans ortaya koydu. En büyük skor tehdidi 24 dakikada 15 sayı ile oynayan Paul George'du, ancak yıldız oyuncu 13 şutundan sadece dördünde isabet bulurken, üçlük çizgisi gerisinden 0/6 isabet kaydetti. Serge Ibaka 13 sayı ve 9 ribaund ile oynadı.