NBA'de günün sonuçları

NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte maç skorları ve istatistikler şöyle:
01 Ocak 2021 10:37
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte maç skorları ve istatistikler şöyle:
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Phoenix Suns, Vivint Smart Home Arena'da ev sahibi Utah Jazz'ı 106-95 mağlup etti. Suns'da 25 sayı, 3 ribaund ve 7 asist ile oynayan Devin Booker en skorer isimdi. Jae Crowder ve Mikal Bridges 16'şar sayı, altışar ribaund ve ikişer top çalma kaydettiler. Chris Paul 11 sayı, dört ribaund ve sekiz asistlik bir katkı verirken, Deandre Ayton dört sayı, dokuz ribaunt, üç asist ve iki blok ile oynadı. Cameron Payne ve Cameron Johnson da 10'ar sayı ile maçı tamamladılar. Jazz'de Donovan Mitchell 23 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle en skorer oyuncuydu. Rudy Gobert 18 sayı ve 14 ribaund ile double-double performansı ortaya koydu. Mike Conley 16 sayı, beş ribaund, dört asist ve iki top çalma ile, Jordan Clarkson 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 113-80 mağlup etti. Pelicans'da 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynayan Brandon Ingram ekibin en etkilisiydi, lakin üçüncü çeyrekte iki teknik faulle oyundan atıldı. Eric Bledsoe 17 sayı ile, Lonzo Ball 16 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle, takası sonrası OKC'ye ilk kez dönen Steven Adams da 14 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Josh Hart da 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle benchten gelen en etkili isim oldu. Thunder'da tek çift haneli skor üreten oyuncu, 17 sayı, altı ribaund ve 3 asistle oynayan Al Horford oldu. Shai Gilgeous-Alexander sekiz sayı, dört ribaund, dört asist ve iki top çalma ile oynarken, Mike Muscala 10 sayı ve iki ribaund ile benchten katkı verdi.
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Toronto Raptors, konuk New York Knicks'i Amalie Center'da 100-83 yıktı. Raptors'da Fred VanVleet, 35 dakikada 25 sayı, yedi asist, 5 ribaund, top çalma ve 1 blokla takımın en etkili ismiydi. Kyle Lowry 20 sayı, yedi ribaund, dört asist ve iki top çalma ile kendisini takip ederken, Norman Powell 7/13 şut isabetiyle 17 sayı kaydetti. Knicks'te Julius Randle, 37 dakikada 16 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve bir blokla oynarken, Kevin Knox 31 dakikada benchten 16 sayı ve 6 ribaund ile, Elfrid Payton da 14 sayı, dört asist ve üç ribaund ile oynadı.
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Houston Rockets, Toyota Center'da Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti. Houston'da James Harden 33 sayı, sekiz asist, altı ribaund, bir top çalma ve bir blokla takımın en etkili ismiydi. Takımla ilk normal sezon maçına çıkan John Wall 22 sayı, 9 asist, 6 ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Christian Wood 21 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı. DeMarcus Cousins 8 sayı ve 3 asistle, Eric Gordon da 17 sayıyla katkıda bulundu. Kings'e liderlik eden isim, 24 sayı ve 8 ribaund ile oynayan Harrison Barnes oldu. Richaun Holmes 22 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaptı. De'Aaron Fox da 22 sayı bulurken, aynı zamanda altı asist, beş ribaund, dört top çalma ve bir blok da ekledi. Buddy Hield 19 sayı, beş asist, üç ribaund ve bir blok kaydetti. Tyrese Haliburton da benchten 11 sayı ile katkı verdi.
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Philadelphia 76ers, Amway Center'da Orlando Magic'i 116-92 yendi. Joel Embiid ve Seth Curry, 76ers'a 21'er sayıyla liderlik ettiler. Embiid aynı zamanda dokuz da ribaund çekti. Tobias Harris 20 sayı, dokuz ribaund ve üç asist kaydetti Shake Milton 14 sayı, altı asist, dört ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Tyrese Maxey 10 sayı, iki ribaund ve bir top çalma ekledi. Ben Simmons 9 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve iki top çalma ile oynadı. Nikola Vucevic, Magic'te 19 sayı ve 10 ribaund ile double-double performansı gösterdi. Cole Anthony 16 sayı, yedi ribaund ve iki asistle katkıda bulundu. Michael Carter-Williams ve Dwayne Bacon 10'ar sayı bulurlarken, sırasıyla altı ve üç ribaund kaydettiler.
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Chicago Bulls, Verizon Center'da Washington Wizards'ı 133-130 yendi. Bulls'da Otto Porter Jr. 28 sayı ile takımın en skoreri olurken, aynı zamanda 12 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma da ekleyerek genel olarak güçlü bir performans ortaya koymuş oldu. Zach LaVine 22 sayı, 6 ribaund ve 7 asist ile, Coby White 16 sayı ve 10 asistle oynadı. Patrick Williams 10 sayı, Wendell Carter Jr. da 16 sayı ile maçı tamamladı. Thaddeus Young ve Daniel Gafford da benchten 15'er sayı kaydettiler. Wizards'ta Russell Westbrook 22 sayı, 10 ribaund ve 11 asist ile bu sezon dördüncü triple-double'ını kaydetmiş oldu. Bradley Beal ve Thomas Bryant 28'er sayı ile oynarken, Rui Hachimura 17 sayı, Raul Neto da benchten 15 sayı ekledi.
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Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 119-99 mağlup etti. Altı Indiana oyuncusu çift hanelerde skor üretti ve en çok sayı bulan isim, 25 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynamış olan Domantas Sabonis'ti. Myles Turner 14 sayı ve yedi ribaund ile oynarken, Malcolm Brogdon 17 sayı ve 5 asist ile katkıda bulundu. Doug McDermott 18 sayı, Victor Oladipo ise 16 sayı ve 8 asistle oynadı. Collin Sexton ve Darius Garland, Cleveland'ın en iyi iki oyuncusuydu. Sexton takımın en skoreri olmasını sağlayan 28 sayı ile oynarken, Garland 21 sayı ve beş asistle katkıda bulundu. Andre Drummond 11 sayı, 13 ribaund, dört asist, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Larry Nance 10 sayı, yedi asist, beş ribaund ve iki top çalma da ekledi. Cedi Osman 3 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle oynadı.