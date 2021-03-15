NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
15 Mart 2021 10:30
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Chicago Bulls, konuk Toronto Raptors'ı United Center'da 118-95 mağlup etti. Dokuz oyuncusu çift haneli skor üreten Bulls'da, 23 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle maçı tamamlayan Patrick Williams en skorer isim oldu. Zach LaVine 15 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve bir blok kaydederken, Wendell Carter Jr. 12 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Norman Powell 32 sayı, 5 asist, 4 ribaund ile Raptors'ın en skorer ismiydi. Kyle Lowry 20 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Chris Boucher 17 sayı ve 4 ribaund ile maçı tamamladı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk LA Clippers'ı 135-115 yendi. Pelicans'da, 13/16 şut isabetiyle 27 sayı bulan, 2 ribaund çeken ve 5 asist yapan Zion Williamson takımın en skorer ismiydi. Brandon Ingram 23 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle, Lonzo Ball ise 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Clippers'a 23 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile liderlik eden oyuncu Kawhi Leonard oldu. Reggie Jackson 18 sayı ve iki asistle, Paul George ise 15 sayı, üç ribaund ve üç asistle oynadı.
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Minnesota Timberwolves, konuk Portland Trail Blazers'ı Target Center'da 114-112 mağlup etti. Çaylak Anthony Edwards, 34 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile Timberwolves'un en skorer ismi oldu. Ricky Rubio 15 sayı, yedi asist ve beş ribaund ile maçı tamamladı. Damian Lillard, Trail Blazers'a 38 sayı, 7 ribaund, 4 asistle liderlik etti. Gary Trent Jr. 21 sayı, dört ribaund, iki asist ve iki top çalma ile oynarken, Carmelo Anthony 16 sayı, beş asist, dört ribaund ve bir blok kaydetti.
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Boston Celtics, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 134-107 yendi. Celtics'te 24 sayıyla oynayan Jaylen Brown takımın en skorer ismi olurken, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı. Kemba Walker ise 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asist kaydetti. Rockets'ta 26 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ile oynayan Victor Oladipo, takımın en etkili ismiydi. Kevin Porter Jr 11 sayı, iki ribaund ve yedi asistle, KJ Martin ise benchten gelerek 21 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynadı.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Cleveland Cavaliers'ı 100-82 mağlup etti. Collin Sexton, 15 sayıyla Cavaliers'ın en skorer ismi olurken, Darius Garland 11 sayı, yedi asist ve bir ribaundla, Cedi Osman ve JaVale McGee ise 10'ar sayıyla oynadılar. Baldırındaki sakatlığını yeniden kötüleştirdiği görülen Kevin Love, maçı terk etmeden önce yalnızca iki dakika oynadı. John Collins, Hawks'a 22 sayı ve 12 ribaundlık bir double-double ile liderlik etti. Danilo Gallinari 20 sayı ve 5 ribaund ile oynarken, Trae Young 14 sayı, 6 asist ve iki ribaund kaydetti. Kevin Huerter ve Bogdan Bogdanovic ise 12'şer sayıyla oynadılar.
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Miami Heat, Orlando Magic'i Amway Center'da 102-97 yendi. Jimmy Butler, Heat'e 29 sayı, 9 asist, 7 ribaund, 5 top çalma ile liderlik ederken, Tyler Herro 22 sayı, sekiz ribaund ve 3 asist kaydetti. Nikola Vucevic 38 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile Magic'in en skorer ismi oldu. Terrence Ross 31 sayı, beş ribaund ve üç asistle oynadı.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da San Antonio Spurs'ü 134-99 mağlup etti. Tobias Harris 23 sayı, 9 ribaund, yedi asist, iki top çalma ve bir blokla 76ers'ın en skorer ismi olurken, Seth Curry 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle, Danny Green 16 sayı, beş ribaund ve iki blok kaydetti. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 16 sayı, iki asist ve bir ribaundlık bir katkıda bulundu. Spurs'te Drew Eubanks ve Derrick White 17'şer sayıyla takımın en skorerleri oldular. Lonnie Walker IV 15 sayı, DeJounte Murray ise 14 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Golden State Warriors, Utah Jazz'i Chase Center'da 131-119 devirdi. Stephen Curry, Warriors'a 32 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile liderlik etti. Andrew Wiggins 28 sayı ve üç top çalma ile oynarken, Draymond Green 11 sayı, 12 ribaund ve 12 asist yaparak bir triple-double performansı sergiledi (ayrıca dört top çalma). Donovan Mitchell ve Rudy Gobert 24'er sayı atarak Jazz'i hücumda taşıdılar. Mitchell ayrıca dört asist yaparken, Gobert 28 ribaund çekti, dört blok kaydetti ve iki de top çalma ekledi. Mike Conley 23 sayı ve altı asistle, Jordan Clarkson ise benchten 21 sayılık bir katkıyla oynadı.
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Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da Memphis Grizzlies'i 128-122 mağlup etti. Yedi Thunder oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada, Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 5 asist ve 4 ribaund ile takımda başı çekerken, Aleksej Pokusevski 23 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynadı. Ja Morant, Grizzlies'e 22 sayı ve yedi asistle liderlik ederken, Jonas Valanciunas 16 sayı, 14 ribaund, 4 asist ve iki top çalma ile oynadı. Dillon Brooks ise 19 sayı kaydetti.