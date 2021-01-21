NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
21 Ocak 2021 11:05
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NBA'de bugün 9 maç oynandı, işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Cleveland Cavaliers, RocketMortgage Fieldhouse'da Brooklyn Nets'ı 147-135 devirdi. Cavs guardı Collin Sexton, uzatma periyodunun bitmesine 2 saniyeden daha kısa bir süre kala yolladığı üçlükle skoru eşitledikten sonra, ikinci uzatma periyodunda gösterdiği performansla Nets ekibini yıkan kişi oldu. Maçın tartışmasız yıldızı olan Sexton, 42 sayı ile maçı tamamlarken, uzatmada birkaç önemli üçlük buldu ve ayrıca beş ribaund ve beş asist de kaydetti. Andre Drummond 13 sayı ve 7 ribaund kaydederken, milli oyuncumuz Cedi Osman 25 sayı, yedi ribaund ve yedi asistlik bir performans sergiledi. Nets'in süperstar üçlüsünün ilk kez beraber oynadığı maçta, Kevin Durant 38 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle, James Harden 21 sayı, 10 ribaund ve 12 asistle, Kyrie Irving ise uzun süre sonra döndüğü ilk karşılaşmada 37 sayıyla oynadı.
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Dallas Mavericks, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 124-112 yendi. Kristaps Porzingis, Mavericks'e 27 sayı ve 13 ribaund ile liderlik ederken, Luka Doncic 13 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Tim Hardaway ve Jalen Brunson da 19'ar sayıyla katkı yaptılar. Pacers'ın en skorer ismi, 26 sayı ve 5 asist kaydeden Malcolm Brogdon oldu. Domantas Sabonis ise 25 sayı ve 10 ribaund'lık başka bir double-double yaptı.
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LA Clippers, Staples Center'da konuk Sacramento Kings'i 115-96 devirdi. Clippers'ın liderliğini Kawhi Leonard 32 sayı, üç ribaund, beş asist ve altı top çalma ile üstlendi. Paul George ise 19 sayı, yedi ribaund, 12 asist ve iki blok kaydetti. Kings'de en skorer isim, 25 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle maçı tamamlayan De'Aaron Fox oldu. Buddy Hield ise 13 sayı, iki ribaund, üç asist ve üç top çalma ekledi.
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Golden State Warriors, konuk San Antonio Spurs'ü Chase Center'da 121-99 mağlup etti. Stephen Curry 26 sayı, 11 ribaund ve yedi asistle Warriors'a liderlik etti. Çaylak James Wiseman kendisini 20 sayı, 6 ribaundve 4 asistle takip ederken, Andrew Wiggins 18 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Dejounte Murray ise, 22 sayı, 6 ribaund, 3 asistle Spurs'ün lider ismiydi. DeMar DeRozan 15 sayıyla, Keldon Johnson ise 12 sayı ve 8 ribaundla oynadı.
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Phoenix Suns, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 109-103 yendi. Deandre Ayton, 26 sayı, 17 ribaund, 3 asist ve 5 blokla Suns'ın en etkili ismi oldu. Devin Booker ise 24 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Rockets'ta Eric Gordon 22 sayıyla oynarken, Victor Oladipo da aynı şekilde 22 sayı kaydetti ve ayrıca 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma da ekledi. Christian Wood 20 sayı 11 ribaund ile maçı tamamladı. Başka hiçbir oyuncu çift haneli skor ürtemedi.
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Orlando Magic, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 97-96 mağlup etti. Son saniyede bulduğu üçlük isabetiyle maçı Magic'e kazandıran Cole Anthony, karşılaşmayı 13 sayı, yedi ribaund, üç asist ve bir blokla tamamlarken, Nikola Vucevic 28 sayı, 8 ribaund, 4 asist, iki blok ile Magic'e liderlik eden isim oldu. Evan Fournier ise 24 sayıyla oynadı. D'Angelo Russell 19 sayı, altı asist ve iki blokla Timberwolves'un en skorer ismi oldu. Malik Beasley 13 sayı, yedi ribaund, beş asist ve bir top çalma kaydetti.
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Miami Heat, ev sahibi Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 111-102 devirdi. Kendrick Nunn 28 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle Heat'e liderlik etti. Goran Dragic ise kendisini 17 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve bir top çalma ile takip etti. Fred VanVleet ise 24 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile Raptors'ın en skorer ismi oldu. Pascal Siakam 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve bir top çalma ile oynarken, O.G. Anunoby 18 sayı, yedi ribaund, üç asist ve bir top çalma ekledi.
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da uzatma periyodunda Detroit Pistons'ı 123-115 yıktı. Jerami Grant, 32 sayı, altı ribaund ve beş asistle oynayarak Pistons'ın en skorer ismi oldu. Blake Griffin kendisini 17 sayı, 7 ribaund, 4 asistle takip etti. ATL'de Trae Young, 38 sayı, 10 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve bir blokla takımının en skorer ismi oldu. John Collins 31 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparken, Clint Capela, 27 sayı ve 26 ribaund ile oldukça başarılı bir double-double performansı ortaya koydu.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Boston Celtics'i 117-109 mağlup etti. Joel Embiid 42 sayı ile 10 ribaund ile ekibine liderlik ederken, Tobias Harris 22 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ekledi. Celtics tarafında Jaylen Brown, 26 sayı, beş ribaund ve üç asistle maçı tamamladı. Marcus Smart 25 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile oynarken, Daniel Theis 23 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.
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Washington Wizards ile Charlotte Hornets arasında Spectrum Center'da oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.
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Memphis Grizzlies ile Portland Trail Blazers arasında Spectrum Center'da oynanması planlanan maç, Koronavirüs protokolleri nedeniyle ertelendi.