NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
19 Ocak 2021 10:16
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NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk Milwaukee Bucks'ı 125-123 yendi. James Harden 34 sayı, 12 asist, 6 ribaund ve bir blokla Nets'e liderlik ederken, Kevin Durant 30 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve iki blokla, Joe Harris ise 20 sayıyla oynadı. Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaund, yedi asist ve iki top çalma ile Bucks'ın en skoreriydi. Khris Middleton 25 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma ile oynarken, Jrue Holiday 22 sayı, 6 asist ve 4 ribaund kaydetti.
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Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 105-103 yendi. Ekibini 19 sayılık farktan kurtarıp galibiyete taşıyan Stephen Curry, 26 sayı ve 7 asist ile Warriors'a liderlik ederken, Kelly Oubre Jr. 23 sayı, dört ribaund, iki blok ve iki top çalma kaydetti. Eric Paschall 19 sayı, dört ribaund, üç asist ve bir top çalma ile, Andrew Wiggins ise 18 sayı, üç ribaund, bir asist ve bir top çalma ile oynadı. Lakers tarafında Dennis Schröder, 25 sayıyla takımın en skoreri olurken, LeBron James 19 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve bir top çalma kaydetti. Anthony Davis 17 sayı, 17 ribaund, yedi asist, üç blok ve iki top çalma ile, Montrezl Harrell da 17 sayı ve sekiz ribaundla oynadı. Kyle Kuzma ise benchten 15 sayı ve 10 ribaund'lık bir double-double katkısı verdi.
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San Antonio Spurs, ev sahibi Portland Trail Blazers'ı Moda Center'da 125-104 devirdi. LaMarcus Aldridge, 24 dakikada 22 sayı ile Spurs takımının en skoreriydi. DeMar DeRozan 20 sayı, 11 asist, 6 ribaund ve iki top çalma eklerken, Patty Mills ve Rudy Gay benchten 21'er sayı kaydettiler. Damian Lillard, Trail Blazers'a 35 sayı, 6 asist ve 3 ribaund ile liderlik etti. Rodney Hood 21 sayı ile katkı verirken, Carmelo Anthony benchten 14 sayı kaydetti.
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Miami Heat, konuk Detroit Pistons'ı American Airlines Arena'da 113-107 yıktı. Heat'te Bam Adebayo 28 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile ekibe liderlik etti. Goran Dragic 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynarken, Duncan Robinson 18 sayı, üç ribaund ve üç asistle, Kendrick Nunn ise 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve iki top çalma ile oynadılar. Pistons'ın liderliğini 27 sayı, 4 ribaund ve 6 asist kaydeden Jerami Grant üstlenirken, Wayne Ellington 24 sayı, iki ribaund ve iki asist kaydetti. Derrick Rose benchten 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmalık bir katkı sağladı.
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Chicago Bulls, United Center'da Houston Rockets'ı 125-120 mağlup etti. Zach LaVine 33 sayı, yedi asist, dört ribaund, iki top çalma ve bir blokla Bulls'a liderlik etti. Lauri Markkanen 18 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Victor Oladipo, Rockets ile ilk maçında 32 sayı bularak ekibin en skoreri oldu ve ayrıca dokuz asist, beş ribaund ve iki top çalma da ekledi. Christian Wood 30 sayı, dokuz ribaund, bir asist ve bir top çalma kaydetti. Eric Gordon 21 sayı, 4 asist ve iki ribaunt ile oynadı.
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Toronto Raptors, ev sahibi Dallas Mavericks'i Amalie Arena'da 116-93 devirdi. Raptors'da 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asist ile oynayan Kyle Lowry ekibinin en skoreriydi. Pascal Siakam 19 sayı, üç ribaund ve beş asistle oynarken, Chris Boucher benchten 21 sayı, 10 ribaund, iki asist ve üç blokluk bir katkı verdi. Mavericks'e Kristaps Porzingis, 23 sayı, 9 ribaund ve iki blok ile liderlik etti. Luka Doncic 15 sayı, yedi ribaund ve 9 asistle oynadı.
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Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk Phoenix Suns'ı 108-104 mağlup etti. Ja Morant ve Brandon Clarke'ın 17'şer sayıyla oynadığı Grizzlies'de yedi oyuncu çift hanede skor üretti. Grayson Allen benchten 16 sayı, altı ribaund, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Deandre Ayton 18 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve bir blokla Suns ekibine liderlik etti. Mikal Bridges 17 sayı, 8 ribaund, 2 asist ile kendisini takip ederken, Chris Paul 16 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.
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Atlanta Hawks, konuk Minnesota Timberwolves'u Philips Arena'da 108-97 yıktı. Hawks'a 25 sayı, dört ribaund, iki asist ve üç top çalma ile oynayan De'Andre Hunter liderlik etti. Clint Capela 23 sayı, 15 ribaund, iki asist, iki top çalma ve üç blok kaydederken, Trae Young 20 sayı, 8 ribaund, 13 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Timberwolves'da 31 sayı, üç ribaund, yedi asist ve dört top çalma ile oynayan D'Angelo Russell lider konumundaydı. Malik Beasley 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.
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Cleveland Cavaliers ve Washington Wizards arasında oynanması planlanan maç, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle ertelendi.
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New York Knicks, Orlando Magic'i Madison Square Garden'da 91-84 mağlup etti. R.J. Barrett, Knicks için güçlü bir performans sergiledi ve 22 sayı ve 10 ribaund ile takımın skor liderliğini yaptı. Julius Randle, 21 sayı ve 17 ribaund ile double-double yaptı. Nikola Vucevic 24 sayı ve 14 ribaund ile Magic'e liderlik ederken, Aaron Gordon 18 sayı, 17 ribaund, 9 asist ve iki blok ile katkıda bulundu. Terrence Ross ise benchten 19 sayı ekledi.