NBA'de bugün 9 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
Maç skorları ve istatistikler şöyle:
05 Ocak 2021 10:09
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NBA'de bugün 10 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
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Golden State Warriors, konuk Sacramento Kings'i Chase Center'da 137-106 mağlup etti. Warriors'ta 30 sayı, 9 ribaund ve 8 asist ile oynayan Stephen Curry, neredeyse triple-double yapıyordu. Kelly Oubre Jr. 18 sayı, üç ribaund, iki asist ve iki blok ile oynarken, Andrew Wiggins 16 sayı, 3 ribaund ve 5 asist kaydetti. Eric Paschall 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle bench ekibine liderlik etti. Kings'de Harrison Barnes, eski takımına karşı 18 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının en skoreri oldu. De'Aaron Fox 18 sayı, dört ribaund, yedi asist ve üç top çalma ekledi. Buddy Hield 10 sayı ve altı ribaund ile oynadı, fakat 3/12 gibi kötü bir şut oranına sahipti. Hassan Whiteside sekiz sayı ve üç blokla bench ekibine liderlik etti.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Detroit Pistons'ı 125-115 devirdi. Bucks'ta en etkili oyuncu 43 sayı, 9 ribaund ve 4 asist ile oynayan Giannis Antetokounmpo'ydu. Khris Middleton 19 sayı, 9 ribaund ve 4 asist eklerken, Jrue Holiday, 15 sayı, altı ribaund, yedi asist ve üç top çalma kaydetti. DJ Augustin 11 sayı ve 6 asistle benchten katkı verdi. Pistons'da Blake Griffin ve Josh Jackson forma giymezken, Derrick Rose 24 sayı, iki ribaund ve sekiz asistle takımın en skoreri oldu. Jerami Grant 24 sayı ve üç blok ile oynadı. Mason Plumlee dört sayı, sekiz ribaund ve altı asist ekledi.
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Dallas Mavericks, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 113-100 yendi. Dallas'ta Luka Doncic 33 sayı, 16 ribaund ve 11 asist ile triple-double yaptı. Tim Hardaway 30 sayı, yedi ribaund ve iki asistle oynarken, Willie Cauley-Stein ve Josh Richardson, 15'er sayı kaydettiler. Dorian Finney-Smith dokuz sayı, dört ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok ekledi. Rockets'ta Christian Wood 23 sayı, yedi ribaund, bir top çalma ve bir blokla maçı tamamladı. Harden yalnızca 5/17 şut isabetiyle 21 sayı kaydederken, ayrıca 10 asist, üç ribaund ve iki top çalma da ekledi. Eric Gordon 20 sayı, beş ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blok ile oynarken, John Wall 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ekledi.
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Indiana Pacers, Smoothie King Center'da ev sahibi New Orleans Pelicans'ı 118-116 mağlup etti. Pacers'ta Victor Oladipo, 25 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 2 top çalma ile ekibin en skorer ismi oldu. Son saniyelerde maçı kazandıran basketi bulan Malcolm Brogdon 21 sayı, 11 asist, yedi ribaund ve üç top çalma ile oynarken, Domantas Sabonis 19 sayı, 11 ribaund, yedi asist ve iki blok kaydetti. Pelicans'da Brandon Ingram, 39 dakikada 31 sayı, sekiz asist, dört ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynadı. Zion Williamson 24 sayı, 10 ribaund, bir top çalma ve bir blok ile oynarken, Lonzo Ball 18 sayı, 6 ribaund ve 6 asist kaydetti.
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Boston Celtics, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 126-114 yendi. Jayson Tatum 40 sayı, altı ribaund, iki asist ve iki blok kaydettiği bu karşılaşmanın tartışmasız yıldızı olurken, Jaylen Brown 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Altı bench oyuncusunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te, en büyük katkıyı 32 dakikada 23 sayı ve sekiz asist kaydeden çaylak Payton Pritchard verdi. Robert Williams III ise 11 sayı ve 15 ribaundla double-double yaptı. Raptors'da Fred VanVleet, 33 dakikada 35 sayı, sekiz ribaund, üç asist ve iki top çalma ile oynayarak bu maçta ekibin en iyisiydi. Pascal Siakam 22 sayı, altı ribaund ve üç asist ile oynarken, Kyle Lowry 18 sayıyla, Terence Davis de 13 sayıyla oynadı.
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Miami Heat konuk Oklahoma City Thunder'ı American Airlines Arena'da 118-90 mağlup etti. Bam Adebayo 28 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle Heat'in en etkili ismi oldu. Kelly Olynyk 19 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, Jimmy Butler karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve bir top çalma ile tamamladı. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 27 dakikada 18 sayı, 4 asist, 2 ribaund ile ekibin lideriydi. Darius Bazley 16 sayı, 8 ribaund, iki asist ve iki top çalma eklerken, Luguentz Dort 12 sayı ekledi.
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New York Knicks, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 113-108 devirdi. Julius Randle 28 sayı, 17 ribaund ve 9 asistle Knicks için en etkili oyuncuydu. RJ Barrett 26 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile kendisini takip etti. Immanuel Quickley 16 sayı ile oynarken, Elfrid Payton 14 sayı, 5 asist, üç ribaund ve iki blok kaydetti. ATL'de Trae Young, 31 sayı ve 14 asistle ekibinin en etkili ismiydi. De'Andre Hunter 23 sayı, sekiz ribaund, bir asist ve bir blok kaydetti. John Collins 18 sayı, sekiz ribaund, bir asist ve iki top çalma ile oynadı. Clint Capela 12 sayı ve 12 ribaund ile double-double performansı kaydederken, Cam Reddish 10 sayı, dört ribaund ve bir asist ile oynadı.
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Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i Wells Fargo Center'da 118-101 yendi. 76ers'ta Tobias Harris 22 sayı, beş ribaund ve iki asistle takımının en skoreriydi. Joel Embiid 14 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparken, dört asist, üç blok ve iki top çalma da ekledi. Danny Green 13 sayı, altı ribaund, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve bir blok kaydetti. Seth Curry ve Tyrese Maxey, 11'er sayı ile oynadılar. Shake Milton ise benchten geldiği 27 dakikada 10 sayı, 6 asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynadı. Hornets'ta Gordon Hayward 18 sayı, sekiz ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blokla takımın en skoreri oldu. Devonte Graham 15 sayı ile oynarken, PJ Washington 12 sayı, sekiz ribaund ve beş asistle, Terry Rozier 12 sayı ve dört asistle, LaMelo Ball da 12 sayı, dokuz asist, yedi ribaund ve iki top çalmayla oynadı.
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Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'ı Amway Center'da 103-83 mağlup etti. Aaron Gordon 24 sayı ve 11 ribaundla Magic'in en skorer ismi olurken, Nikola Vucevic 23 sayı ve sekiz ribaundlık performansına iki asist, iki top çalma ve üç blok da dahil etti. Orlando'dan başka hiçbir ilk beş oyuncusu 10 sayıya ulaşamazken, Terrence Ross bir kez daha benchten iyi bir performans gösterdi ve 15 sayı ile dört top çalma kaydederek destek verdi. Khem Birch de benchten 12 sayı ve 12 ribaundla oynadı. Cavs'de Collin Sexton, 24 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman benchten gelerek 18 sayı, 7 ribaund ve 7 asistik bir katkı verdi. Andre Drummond yalnızca 10 sayı bulsa da, 14 ribaund, 4 asist, bir top çalma ve bir blok da ekledi. Damyean Dotson, 16 sayı kaydetti.