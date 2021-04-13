NBA'de bugün 8 maç oynandı; Stephen Curry, Denver'ı 53 sayıyla yıktı!
13 Nisan 2021 10:27
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NBA'de bugün 8 maç oynandı; Stephen Curry, Denver'ı 53 sayıyla yıktı. İşte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da konuk Houston Rockets'ı 126-120 devirdi. Suns'ın en skorer ismi, 26 sayı, iki ribaund ve iki asistle oynayan Jae Crowder oldu. Devin Booker 24 sayı, yedi ribaund ve yedi asist kaydetti. Rockets'ın en skorer ismi, 25 sayı, 15 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile maçı tamamlayan Christian Wood oldu. Kevin Porter Jr. ise 22 sayı, 14 asist, 5 ribaund ve iki top çalma ile oynadı.
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Golden State Warriors, konuk Denver Nuggets'ı Chase Center'da 116-107 mağlup etti. Stephen Curry, 53 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayarak Warriors'ı hücumda taşıyan isim oldu. Draymond Green ise 18 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve dört top çalma ile maçı tamamladı. Nuggets'ın liderliğini Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaund ve sekiz asistle üstlendi. Michael Porter Jr. ise 24 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk Chicago Bulls'u 101-90 yendi. Grizzlies'e 26 sayı, 14 ribaund, iki asist ve üç blokluk performansı ile, Jonas Valanciunas önderlik etti. Ja Morant ise 13 sayı ve 10 asistle maçı tamamladı. Bulls'da Zach LaVine, 21 sayı, dört ribaund, 9 asist ve iki blok ile takımın en etkili ismi oldu. Nikola Vucevic 17 sayı, 10 ribaund ve 5 top çalma ile oynarken, Thaddeus Young 20 sayı ile maçı tamamladı.
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Washington Wizards, Vivint Arena'da ev sahibi Utah Jazz'ı 125-121 mağlup etti. Bradley Beal, 34 sayıyla Wizards'ın en skorer ismi oldu. Russell Westbrook 25 sayı, 14 ribaund ve 14 asistle yine triple-double performansı sergiledi. Donovan Mitchell 42 sayı, 6 asist, 3 ribaund ile Jazz'in en etkili ismi oldu. Bojan Bogdanovic ise 33 sayıyla oynadı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk Sacramento Kings'i 117-110 yendi. Brandon Ingram, Pelicans'a 34 sayı, yedi asist, altı ribaund, iki blokla önderlik etti. Zion Williamson 30 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir blok kaydetti. De'Aaron Fox 43 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Kings'in en skoreriydi. Harrison Barnes 16 sayı, 11 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.
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San Antonio Spurs, Amway Center'da Orlando Magic'i 120-97 mağlup etti. DeMar DeRozan 19 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile Spurs'ün en skoreri oldu. Dejounte Murray 17 sayı, altı asist, beş ribaund ve bir top çalma ile oynadı. RJ Hampton, Magic'e 16 sayı ve sekiz ribaundla önderlik etti. Wendell Carter Jr. ise 15 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve bir top çalma kaydetti.
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NBA, dün gece Brooklyn Nets ile Minnesota Timberwolves arasındaki karşılaşmanın Minneapolis bölgesindeki iç karışıklıklar nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Pazar günü, 20 yaşındaki siyahi bir adam olan Daunte Wright, Brooklyn Center banliyösünde bir polis memuru tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
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New York Knicks, Los Angeles Lakers'ı Madison Square Garden'da 111-96 yendi. Julius Randle 34 sayı, 10 ribaund, 4 asist, iki top çalma ile Knicks'e önderlik etti. Elfrid Payton 20 sayı, üç ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti. Dennis Schröder, 21 sayı attı, altı asist ve üç ribaundla Lakers'ın en skoreriydi. Markieff Morris 17 sayı, dört asist, iki ribaund ve bir blok ile oynadı.
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Philadelphia 76ers, American Airlines Center'da Dallas Mavericks'i 113-95 mağlup etti. Bu maçta Sixers için en iyi oyuncu olan Joel Embiid, 36 sayı, yedi ribaund, iki asistle maçı tamamlarken, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz benchten 20 sayılık bir katkıda bulundu. Mavs'de Luka Doncic, 32 sayı ve dört ribaund, dört asist ile oynayarak takımın en skoreri oldu. Jalen Brunson 15 sayı, altı ribaund ve iki asistle oynadı.